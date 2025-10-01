Abonē! E-avīze
Trešdiena, 1. oktobris
Zanda, Lāsma, Zandis
weather-icon
+6° C, vējš 2.31 m/s, A-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Noteikta kārtība izīrēto dzīvokļu atsavināšanai

09:36 01.10.2025

Agita Bērziņa

111

The facade of a row of apartment buildings against a clear blue sky

Alūksnes novada pašvaldība noteikusi kārtību izīrēto dzīvokļu atsavināšanai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.

Saistošo noteikumu par pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsavināšanas kārtību mērķis ir noteikt vienotu, skaidru un tiesiski pamatotu kārtību, kādā pašvaldības īpašumā esošie izīrētie dzīvokļi var tikt pārdoti to īrniekiem.

Noteikumi dod iespēju tiem iedzīvotājiem, kuri ilgstoši un godprātīgi lietojuši pašvaldības dzīvokļus, iegūt īpašumtiesības uz izīrētajām telpām, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi. Šis solis vērsts uz sociālās stabilitātes veicināšanu, vienlaikus nodrošinot pašvaldības dzīvojamā fonda racionālu pārvaldību.

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, atsavināšanai pēc īrnieka vai pašvaldības iniciatīvas, tiek nodota dzīvojamā telpa, kas:

  1. izīrēta līdz 2002. gada 1. janvārim,
  2. izīrēta pēc 2001. gada 31. decembra, un:
  • tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
  • ir atsavināšanas ierosinātāja  lietošanā nepārtraukti, saskaņā ar spēkā esošu īres līgumu uz 5 gadiem (izņemot gadījumus, ja dzīvojamā telpa ir vienīgais pašvaldības īpašums ēkā);
  • par tās lietošanu nav īres, apsaimniekošanas, pamatpakalpojumu (ūdens, kanalizācijas, apkures un atkritumu apsaimniekošanas) maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

Ir arī izņēmumi, kad telpa atsavināšanai netiek nodota, piemēram:

  • ja izīrēta kā sociālais dzīvoklis;
  • ja telpai veikti ieguldījumi ar Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, projektā noteiktā pēcuzraudzības periodā;
  • ja telpa atrodas pašvaldības īpašumā esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur visas dzīvojamās telpas ir pašvaldības īpašums;
  • ja izīrēta kvalificētam speciālistam.

Atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai dzīvojamās telpas īres līgumā norādītie ģimenes locekļi, noslēdzot notariāli apliecinātu vienošanos, kurš vai kuri iegūs īpašumā dzīvojamo telpu. Noteikumos paredzēta nodrošinājuma maksa, kā arī iespēja dzīvojamo telpu pirkt uz nomaksu.

Atsavināšanas ierosinājums klātienē jāiesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārzā ielā 11, Alūksnē vai Alūksnes novada pagastu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, vai iesūtot uz pašvaldības e- adresi vai oficiālo e-pastu: dome@aluksne.lv.

Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts) (3)

19:06 29.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā (3)

08:00 25.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padome – iespēja dzirdēt katru balsi

08:00 26.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu (2)

08:00 30.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izsludināts SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkurss

10:40 01.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir Jūsu galvenā motivācija svecīšu vakara apmeklējumam?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 14:00

Jeļenas Makoveičukas vēsturiskā romāna “Vienas dzimtas vēsture” prezentācija
Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 18:00

Radošo darbu pulciņa dalībnieču sezonas pirmā tikšanās
Sestdiena
4
Oktobris
Visu dienu

Roberta Zeltiņa darbu izstāde “Kā pārvēršas koks”
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 10:00

Radošo prasmju nodarbība – cepure no kļavu lapām
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 11:00

Novadnieku pētniecisko darbu lasījumi
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Fomka komentē:

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu

Tā būs

12:24 30.09.2025

A.J. komentē:

Lētas auto rezerves daļas Latvijā Srots.lv interneta veikalā

Nekāda gadijumā neiesaistaties-krāpnieki.

12:12 30.09.2025

mpk komentē:

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu

Ja paši ar labu neapvienosies, tad to izdarīs 15 deputāti...

08:29 30.09.2025

Kristaps komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts)

Tur reāli viss slikti.. Viss īpaši, kad liek abās pusēs max 2m attāluma…

22:03 29.09.2025

peksis komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts)

piekrītu

21:14 29.09.2025