Noteikta kārtība izīrēto dzīvokļu atsavināšanai

Alūksnes novada pašvaldība noteikusi kārtību izīrēto dzīvokļu atsavināšanai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.
Saistošo noteikumu par pašvaldības izīrēto dzīvojamo telpu atsavināšanas kārtību mērķis ir noteikt vienotu, skaidru un tiesiski pamatotu kārtību, kādā pašvaldības īpašumā esošie izīrētie dzīvokļi var tikt pārdoti to īrniekiem.
Noteikumi dod iespēju tiem iedzīvotājiem, kuri ilgstoši un godprātīgi lietojuši pašvaldības dzīvokļus, iegūt īpašumtiesības uz izīrētajām telpām, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi. Šis solis vērsts uz sociālās stabilitātes veicināšanu, vienlaikus nodrošinot pašvaldības dzīvojamā fonda racionālu pārvaldību.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, atsavināšanai pēc īrnieka vai pašvaldības iniciatīvas, tiek nodota dzīvojamā telpa, kas:
- izīrēta līdz 2002. gada 1. janvārim,
- izīrēta pēc 2001. gada 31. decembra, un:
- tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
- ir atsavināšanas ierosinātāja lietošanā nepārtraukti, saskaņā ar spēkā esošu īres līgumu uz 5 gadiem (izņemot gadījumus, ja dzīvojamā telpa ir vienīgais pašvaldības īpašums ēkā);
- par tās lietošanu nav īres, apsaimniekošanas, pamatpakalpojumu (ūdens, kanalizācijas, apkures un atkritumu apsaimniekošanas) maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Ir arī izņēmumi, kad telpa atsavināšanai netiek nodota, piemēram:
- ja izīrēta kā sociālais dzīvoklis;
- ja telpai veikti ieguldījumi ar Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, projektā noteiktā pēcuzraudzības periodā;
- ja telpa atrodas pašvaldības īpašumā esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur visas dzīvojamās telpas ir pašvaldības īpašums;
- ja izīrēta kvalificētam speciālistam.
Atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai dzīvojamās telpas īres līgumā norādītie ģimenes locekļi, noslēdzot notariāli apliecinātu vienošanos, kurš vai kuri iegūs īpašumā dzīvojamo telpu. Noteikumos paredzēta nodrošinājuma maksa, kā arī iespēja dzīvojamo telpu pirkt uz nomaksu.
Atsavināšanas ierosinājums klātienē jāiesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārzā ielā 11, Alūksnē vai Alūksnes novada pagastu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, vai iesūtot uz pašvaldības e- adresi vai oficiālo e-pastu: dome@aluksne.lv.
Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.
