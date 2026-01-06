Noslēgts līgums par ledus laukuma izveidi un uzturēšanu Strautiņos

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde ir noslēgusi līgumu ar Alsviķu pagasta zemnieku saimniecību “Kotes” par ledus laukuma izveidi un uzturēšanu Strautiņos. Noslēgtais līgums ir spēkā līdz 31. martam un kopējā līguma summa ir 810 eiro, informē pašvaldība. Laukums ir izmantojams ikvienam novada iedzīvotājam.
“Šāda veida līgumu slēdzam jau otro sezonu. Zemnieku saimniecība ar savu darba spēku un tehniku nodrošina ledus laukuma uzliešanu, ledus sagatavošanu un atjaunošanu, attīrīšanu no sniega. Atbilstoši iesniegtajam darbu grafikam pašvaldība darbus apmaksā. Paldies zemnieku saimniecībai un citiem aktīvajiem strautiniešiem, kas ir gatavi iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem ledus laukumu izveidotu,” skaidro Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze.
Pašvaldība finansē arī ledus laukuma apgaismojuma un pārvietojamās tualetes uzturēšanu.
