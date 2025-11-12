Noslēgta vienošanās par klimata pārmaiņu projekta īstenošanu

Alūksnes novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšana, veicot ilgtspējīgas infrastruktūras izveidi un atjaunošanu Alūksnes pilsētā” īstenošanu. 85% no projektā paredzēto aktivitāšu attiecināmajiem izdevumiem finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, informē pašvaldība.
– Ņemot vērā šī projekta aktivitāšu daudzumu un to sarežģītību, paldies Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par profesionālu un rūpīgu darbu projektu vērtēšanā un par sapratni pret Alūksnes novada vajadzībām. Tas ļaus īstenot novadam nozīmīgu attīstības projektu, kura pirmos darbus plānojam sākt 2026. gada sākumā, – uzsver Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu un klimatnoturīgu infrastruktūru, lai veicinātu applūstošo ezera krasta teritoriju noturību pret klimata pārmaiņām, mazinātu krasta eroziju un tai pakļautās krasta zonas applūšanas risku, uzlabotu mikroklimatu pilsētā un dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem. Projekts ietver vairākas nozīmīgas aktivitātes.
Promenādes izbūve.
Viena no projekta aktivitātēm ir ezera piekrastes promenādes izbūve no Pilssalas tilta gar Alūksnes Mākslas skolu un Kultūras centru līdz esošajai takai, kā arī apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas ierīkošana. Promenādes izbūves mērķis ir veicināt krasta teritorijas noturību pret klimata pārmaiņām un mazināt tās applūšanas risku. Plānoti kompleksi risinājumi mērķa sasniegšanai – piekrastes stiprināšana, terašu veidošana vairākos līmeņos, esošu celiņu konstrukcijas stiprināšana un pacelšana, atsevišķās vietās bruģakmens seguma celiņu izbūve, bet ilgstoši appludinātās un nepieejamās piekrastes vietās – koka laipu izbūve.
Projektā iekļauti ilgtspējīgi risinājumi, kas ne tikai nodrošinās pakāpenisku pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet vienlaikus arī samazinās antropogēno slodzi, kam ir liela nozīme, labiekārtojot ezera krastu. Iedzīvotājiem būs nodrošināta organizēta piekļuve ezeram, paplašinot pilsētas rekreācijas vidi. Jaunā promenāde savienosies ar jau esošajiem gājēju celiņiem, tā radot iedzīvotājiem jaunas iespējas pārvietoties ar kājām vai velosipēdiem.
Franču dārza izveide.
Lai veicinātu “zaļās” infrastruktūras atjaunošanu, pielāgotos klimata pārmaiņām un nodrošinātu Alūksnes Muižas parka galvenās ieejas sasaisti ar pārējo parka teritoriju, projekts paredz izveidot Franču dārzu, kas atradīsies pilsētas centrā, Ojāra Vācieša ielā 1, pie vēsturiskās Muižas parka ieejas.
Dārza regulāro plānojumu veidos vairākas garenejas, šķērsejas un simetriski izkārtotas, dzīvžoga ieskautas puķu dobes ar dekoratīviem košumkrūmu, lapu koku un cirptu skujeņu stādījumiem. Projektā paredzēta dārzu aptverošās teritorijas stādījumu un koku sakopšana, kā arī gājēju celiņu ierīkošana, parka solu uzstādīšana. Teritorijas apgaismošanai un drošībai izbūvēs elektrotīklus un uzstādīs apgaismojuma laternas, ierīkos videonovērošanas sistēmu.
Saules tilta atjaunošana.
Tempļakalna parkā paredzēts atjaunot Saules tiltu un stiprināt tā gala balstus, uzlabojot nogāzē esošās ūdensteces krastu noturību, kā arī mazinot cilvēku radītos augsnes erozijas riskus un nodrošinot sakārtotu, drošu pārvietošanās infrastruktūru.
Teritorijas savienošana ar esošajiem pastaigu celiņiem un ezertaku veicinās apmeklētāju organizētu pārvietošanos, tādejādi mazinot cilvēku radīto ietekmi uz ūdensteces krasta ekosistēmu un sekmējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Gājēju celiņu atjaunošana Tempļakalna parkā.
Plānots nostiprināt ezera krasta joslu un atjaunot gājēju celiņus Tempļakalna parkā posmā no Tempļakalna ielas līdz peldēšanas vietai “Līkais bērzs”, veicot to konstrukcijas stiprināšanu, lai novērstu krasta eroziju. Savukārt no “Līkā bērza” līdz Melnumam paredzēts uzlabot esošo ezertaku un izbūvēt laipu pāri grāvim. Šīs darbības palīdzēs mazināt klimata pārmaiņu radītos riskus, uzlabos krasta noturību un sakārtos apmeklētāju plūsmu pie ezera. Atjaunotie celiņi un krasta stiprinājums uzlabos piekļuvi ezeram, peldēšanas vietu kvalitāti un apkārtējās vides aizsardzību.
Meliorācijas sistēmas atjaunošana.
Lai mazinātu krasta zonas pārpurvošanos, projektā paredzēts atjaunot meliorācijas un ūdensnoteku sistēmu ezera rietumu daļas piekrastē, sākot no Mācītājmuižas līdz Tempļakalna ielai. Ilgstošas ekspluatācijas dēļ grāvji ir aizsērējuši, aizauguši un piegružoti. Pavasara palu laikā esošie grāvji vairs nespēj novadīt ūdeni, izraisot applūšanu un radot draudus tuvējām teritorijām. To atjaunošana uzlabos lietus ūdeņu novadīšanu uz ezeru, mazinās applūšanas riskus un samazinās piesārņojuma nonākšanu ezerā.
Stādījumu atjaunošana un jaunu apstādījumu ierīkošana.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu “zaļās” infrastruktūras ietekmi uz klimata risku mazināšanu, ir nepieciešams to regulāri atjaunot. Tādēļ projekts paredz esošo stādījumu atjaunošanu un jaunu koku un liela auguma krūmu stādīšanu Alūksnes Muižas parkā. Plānota arī bīstamu koku vainagu sakopšana, mazvērtīgu un tuvu blakus esošu koku retināšana, lai veicinātu veselīgāku un spēcīgāku kokaugu vainagu veidošanos, kā arī atvērtu skatu uz savulaik stādītiem ziedošiem krūmiem, kuri šobrīd pašizsējas koku noēnojumā nīkuļo.
Vietās, kur apbūves specifika neļauj izveidot dabīgas apstādījumu dobes, pilsētas zaļināšanai plānots uzstādīt āra apstākļiem pielāgotus apstādījumu konteinerus, kuros tiks stādīti pret laikapstākļiem izturīgi augi.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 823 529,41 EUR un 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 2 400 000 EUR finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Alūksnes novada pašvaldības finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 423 529,41 EUR.
Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2027. gada 31. decembrim. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Elīna Birzniece.
