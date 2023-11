Noslēgsies projekts “Domāts – Darīts!”

Novembrī noslēgsies biedrības “Vītolēni” projekts “Domāts – Darīts!”, kam finansiāls atbalsts gūts no Aktīvo iedzīvoju fonda. “Projekts bija vērtīgs, jo uz savu darbu paskatījāmies no malas, vērtējām, analizējām un ieguvām resursus mainīties un kļūt vēl labākiem,” saka biedrības vadītāja Ilze Dāve.

Projekta laikā izstrādāta biedrības stratēģija, notikušas brīvprātīgo piesaistes apmācības, izveidots biedrības zīmols, apgūtas IT prasmes un apzinātas iespējas piesaistīt biedrības darbam finansējumu. “Mūsu resurss ir mūsu cilvēki. Biedrībā ir trīs administrācijas darbinieki – projektu vadītāji, desmit aktīvi biedri, 20 pastāvīgi brīvprātīgie, apmēram 30 īstermiņa brīvprātīgie, kuri palīdz nometņu laikā. Tai ir daudzu gadu pieredze nometņu un pasākumu organizēšanā, izveidojusies komanda ar izciliem darbiniekiem, pedagogiem un brīvprātīgajiem. Tai “Vītolēni” aizrauj, saviļņo un aicina uz Gaujienu – mūzikas, dzejas, mākslas, teātra, dejas vietu. Biedrība nosaukta Jāzepa Vītola vārdā un rūpējas par novada kultūrvēsturiskajām vērtībām,” stāsta I. Dāve.

Atslēgas vārds – sadarbība

“Vairākkārt pierādījies tas, ka, darot kopā, var izdarīt vairāk un labāk. Par sadarbību nedrīkst aizmirst. Tieši tādēļ projekta noslēguma pasākumā, ko veidosim kā prezentāciju ar koncertu, uzstāsies Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Esam aicinājuši piedalīties arī citas biedrības, kas darbojas Gaujienā. Mums citam par citu jāzina un savā starpā vairāk jāsadarbojas. Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbojas ar biedrību “Vītolēni”, kopīgi organizējot nometni, bet veidi un lietas, ko darīt kopā, var būt arī citi,” teic I. Dāve.

Projekta ietvaros gaujieniešiem bija iespēja meklēt sadarbības partnerus arī citām aktivitātēm un projektiem. Augustā biedrības pārstāves I. Dāve, Dace Lazdiņa – Ivanova un Ineta Riepniece devās uz Norvēģiju. “Tikāmies ar iespējamajiem partneriem. Stāstījām, ko darām mēs, viņi savukārt rādīja un stāstīja par sevi. Guvām ļoti vērtīgu pieredzi, un šobrīd ir pamats domāt, ka sadarbība izdosies. Diemžēl Norvēģijā nebija iespēja tikties ar Kultūras skolas vadību, jo atvaļinājuma laikā skolas durvis ir slēgtas, un neviens uz darbu nenāk, tādēļ skolas pārstāvji oktobra beigās ieradās Gaujienā. Plānojam projektā iesaistīt arī citas pagasta biedrības,” teic I. Dāve.

Cer piesaistīt finansējumu

Biedrības lielākais veikums jau 20 gadus ir dižnometnes “Vītolēni” organizēšana, tādēļ ir ideja par atmiņu albuma jeb grāmatas izdošanu, atskatoties uz nometnes 20 gadiem. “Tā ir mūsdienu vēsture, par ko nedrīkstam aizmirst. Šķiet, tas notika nupat, tomēr pagājuši 20 gadi, un tas ir daudz. Ja informāciju neapkopo un nepublisko, vienā brīdī tā var aizmirsties,” saka I. Dāve. Biedrība idejas īstenošanai cer saņemt Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, tomēr, ja līdzekļi no valsts netiks piešķirti, meklēs citus risinājumus grāmatas izdošanai. “Ja ir vēlme realizēt, risinājumus var rast. Tā jau 13. gadu Gaujienai būs pašai savs kalendārs. Neskatoties uz varas maiņām un notikumiem, turpinām izdot savu kalendāru ar Gaujienas skaistajām ainavām. Šogad un arī pagājušajā gadā finansiāls atbalsts ir no Smiltenes novada pašvaldības, bet bijuši gadi, kad to izdevām vien par saziedotajiem līdzekļiem. Apjoms nebija tik liels, un visiem izdevuma diemžēl nepietika, bet tas bija. Savs kalendārs gaujieniešiem ir vajadzīgs. Tā jau kļuvusi par tradīciju,” stāsta I. Dāve.