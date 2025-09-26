Noslēdzies komercdarbības attīstībai svarīgas infrastruktūras izveides projekts

Alūksnes novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā”, kas finansēts ar Eiropas Savienības Taisnīgas pārkārtošanās fonda, pašvaldības, kā arī SIA “RŪPE” līdzekļiem.
Novada attīstībai un iedzīvotāju labklājības uzlabošanai ir svarīgi veicināt ekonomisko aktivitāti novadā. Lai šo mērķi sasniegtu, pašvaldība īsteno komercdarbības atbalsta projektus. Arī projekta “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā” galvenais projekta mērķis ir sekmēt ekonomisko aktivitāti novadā, atjaunojot esošo un izveidojot jaunu infrastruktūru – ceļu tīklu un inženierkomunikācijas. Uzņēmējdarbībai svarīgas infrastruktūras pieejamība padara novadu pievilcīgāku uzņēmumu attīstībai un investīciju piesaistei.
Projekta gaitā komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra izbūvēta Alūksnē un Mālupes pagastā. Mālupē autoceļa “Mālupe-Skola” pārbūve pabeigta jau aizvadītā gada rudenī. Šoruden noslēgušies darbi arī Alūksnē. Projekta rezultātā radītā publiskā satiksmes infrastruktūra nodrošinās piekļuvi teritorijām, kur jau tiek un potenciāli var tikt veikta uzņēmējdarbība.
Īstenojot projekta aktivitātes Alūksnē, ir atjaunots segums Alsviķu un Lauku ielā, Helēnas ielas posmā no Alsviķu līdz Augusta ielai.
No jauna izbūvēts ceļš Alsviķu ielas teritorijā ar stāvvietām un ielu apgaismojumu, lietus kanalizācijas un drenāžas tīkliem. Kā komplekss risinājums kopā ar Alsviķu ielas infrastruktūru izbūvēts arī stāvlaukums Alsviķu un Helēnas ielu krustojumā. Tāpat kā Alsviķu ielas jaunā infrastruktūra, arī šis stāvlaukums ir ieguldījums komercdarbības attīstībā. Pašvaldība organizēs izsoli komersantiem investīciju veikšanai šajā teritorijā. Līdz ar to paredzēts, ka stāvlaukuma apsaimniekošanu un tā izmantošanas organizēšanu nenodrošinās pašvaldība, bet komersants, kas uzvarēs teritorijas izsolē.
Lai nodrošinātu potenciālajiem uzņēmējiem iespēju pieslēgties centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, Alsviķu ielas piegulošajā teritorijā un Helēnas ielas posmā izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācija. Tās izbūvē kā sadarbības partneris bija piesaistīta SIA “RŪPE”, kas darbus līdzfinansēja.
Būtiski, ka īstenojot komercdarbības atbalsta projektus, tai skaitā arī konkrēto projektu, tā teritorijā reģistrētie uzņēmumi apņemas sasniegt konkrētus rādītājus – radīt jaunas darba vietas un ieguldīt investīcijas savu uzņēmumu izaugsmē.
Būvdarbus Alsviķu ielas teritorijā veica SIA “RUBATE” (līgumcena 1 179 045,50 EUR), būvuzraudzību nodrošināja SIA “RS Būvnieks”, autoruzraudzību – SIA “BM-projekts”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.
