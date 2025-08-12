Nosaka vienotu reklāmas slietņu vizuālo izskatu un izvietošanas nosacījumus

Uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kas savas darbības reklamēšanai izmanto ārtelpā izvietojamus reklāmas slietņus, jāņem vērā, ka, saskaņā ar grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos, ir izstrādāts vienots slietņu vizuālais risinājums un definēti to izvietošanas nosacījumi, kas turpmāk jāievēro, izvietojot šos reklāmas objektus, informē pašvaldība.
To paredz pašvaldības domes 31. jūlijā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 15/2025 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā””. Pašvaldība aicina uzņēmējus, iestādes un organizācijas, kas savas darbības reklamēšanai izmanto slietņus, iepazīties ar saistošajiem noteikumiem.
Saistošajos noteikumos ir iekļauta informācija, kurā noteikts slietņa vizuālais risinājums un tehniskie parametri. Izvietojot slietņus, to vizuālajam izskatam jāatbilst šiem nosacījumiem.
Slietņu izvietošana jāsaskaņo Būvvaldē. Izvietojot šo reklāmas objektu, jāatceras par gājējiem – ne mazāk kā 1,7 m no ietves vai celiņa platuma jābūt brīvai, lai nodrošinātu netraucētu gājēju plūsmu. Ja teritorijā vai uz ietves izvieto vairākus slietņus, tie jānovieto vienā līnijā. Uz slietņa aizmugures jānorāda par tā uzturēšanu atbildīgās personas telefona numurs.
Saistošajos noteikumos par reklāmas izvietošanu noteikti arī citi grozījumi. Tā, piemēram, īslaicīgas reklāmas (akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c.) izvietošanas maksimālais laiks noteikts ne ilgāks par vienu mēnesi. Noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka, ka Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijā uz fasādes atļauts izvietot vienu reklāmas objektu, kas nav izkārtne.
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 5. augusta laidienā Nr. 148. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.
Reklāma