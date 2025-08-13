Norisināsies valsts mēroga civilās aizsardzības mācības “RADEX 2025”

No 18. līdz 22. augustam visā Latvijas teritorijā notiks valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības “RADEX 2025”, kuru laikā tiks izspēlēti pieci apdraudējumu scenāriji, kas saistīti ar ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvu vielu un naftas produktu noplūdes likvidēšanu, kā arī sprādziena seku novēršanu. Mācību mērķis ir pārbaudīt institūciju gatavību un savstarpējo sadarbību ārkārtas situācijās, pilnveidot katastrofu pārvaldīšanas pasākumus, kā arī praktiski pārbaudīt rīcības algoritmus liela mēroga apdraudējuma gadījumos.
Mācības organizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, operatīvajiem dienestiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem. Mācības notiks Valmierā, Rīgā, Jelgavā.
Iedzīvotāju ievērībai: operatīvie dienesti uz praktisko mācību norises vietām dosies kā uz reālu izsaukumu, tāpēc VUGD aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret operatīvā transporta pastiprinātu pārvietošanos un iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem kādā no mācību epizožu norises vietām. VUGD norāda, ka iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo mācību ietvaros netiks apdraudēta cilvēku veselība vai dzīvība, kā arī radīts piesārņojums apkārtējai videi.
