Norisināsies mārketinga seminārs

EUROPE DIRECT Vidzeme aicina tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumus un citus interesentus piedalīties seminārā “Satura mārketings kā komerciāli nozīmīgākais digitālā mārketinga virziens. Mileniāļu paaudze kā pakalpojuma/produkta pircējs”, kas notiks 14. decembrī plkst.9.50–13:00, tiešsaistes platformā ZOOM. Lekcijas vadīs Artūrs Mednis, digitālā mārketinga speciālists, aģentūras “New Black” vadītājs.

Satura mārketings ir kļuvis par būtisku mārketinga pieeju, ko izmanto, lai piesaistītu, iesaistītu un noturētu savu mērķauditoriju digitalizācijas laikmetā, izmantojot e-grāmatas, ierakstus sociālajos tīklos, dažādas vizualizācijas, videoklipus un citus digitālos rīkus. Šobrīd, kad sabiedrībai tiek piedāvāts tik plašs pakalpojumu klāsts un konkurenti atrodami teju uz katra stūra, būtiski ir izvēlēties efektīvākos veidus, kas sniegtu jūsu mērķauditorijai unikālāko iespējamo pieredzi un liktu klientiem izvēlēties tieši jūsu pakalpojumu atkārtoti. Divus stundu garā, intensīvā lekcijā eksperts Artūrs Mednis sniegs vērtīgu informāciju un zināšanas par satura mārketingu, aplūkojot gan teorētiskos, gan praktiskos aspektus. Savukārt lekcijā par mileniāļiem kā klientiem tiks atspoguļotas galvenās šīs paaudzes iezīmes un to uzvedība digitālajā vidē.

Artūrs Mednis ir “New Black” vadītājs un digitālā mārketinga speciālists ar 19 gadu pieredzi komunikāciju nozarē. Iepriekš nodibināja un sešu gadu garumā attīstīja Latvijā pirmo sociālo mediju aģentūru “Inspired Digital”, bijis pirmais aģentūras “Not Perfect” vadītājs Latvijā. Speciālists tiek uzskatīts arī par vienu no Latvijas digitālās vides un jauno mediju pionieriem – viens no pirmajiem podkāstu un blogu autoriem (kopš 2004. gada), pirmais no Latvijas Twitterī, Instagramā un daudzos citos sociālo mediju kanālos. Artūrs jau 16 gadus uzstājas starptautiskās konferencēs un semināros, 11 gadus pasniedz sociālo mediju komunikāciju bakalaura un maģistra studiju programmās augstskolā RISEBA.