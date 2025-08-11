Norisināsies inženieru militārās mācības “BASTIONS 2025”

No 11. līdz 22. augustam Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Zemessardzes 3. Latgales brigādes atbildības teritorijā notiks Nacionālo bruņoto spēku inženieru vienību ikgadējās mācības “BASTIONS 2025”, kuru laikā trenēs praktisko uzdevumu izpilde. Šogad mācības norisinās divos posmos – no 7. līdz 17. aprīlim notika mācību teorētiskā daļa un uzdevumu plānošana, savukārt no 11. līdz 22. augustam – praktisko uzdevumu izpilde.
Mācību “BASTIONS 2025” mērķis ir pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku inženieru vienību spējas aizkavēt un ierobežot pretinieka pārvietošanos, kā arī veicināt vienību savstarpējo sadarbību.
Mācību norise ir daļa no plašāka Latvijas austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes pasākumu kopuma. To laikā betona bloki un HESCO grozi (speciālas metāla karkasa konstrukcijas, pildītas ar zemi vai akmeņiem, ko izmanto aizsardzības nocietinājumu veidošanai) tiek pārvietoti uz patstāvīgajiem inženieru resursu parkiem. Šie patstāvīgie inženieru resursu parki ir iepriekš sagatavotas un aprīkotas noliktavas vai bāzes, kur glabājas tehnika un materiāli (piemēram, HESCO grozi un betona bloki) un nepieciešami ātrai militāro nocietinājumu izbūvei krīzes vai mācību laikā. Daļa no betona blokiem tiek izvietota iepriekš saskaņotās vietās Latvijas valsts ceļu infrastruktūrā.
Mācībās piedalīsies karavīri un zemessargi no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, Zemessardzes 3. Latgales brigādes, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes.
