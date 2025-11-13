No konkursa pārved trīs medaļas

Ar zeltu, sudrabu un bronzu šoruden no Latvijas pārtikas produktu kvalitātes konkursa “Novada garša 2025” atkal atgriezies SIA “ND Zutis” īpašnieks Nauris Drelnieks. Lieliskus panākumus, kas godalgoti ar attiecīgām medaļām, ieguvuši viņa ražotie produkti “Kūpināts zutis unagi mērcē”, “Kūpināts breksis savā sulā” un “Kūpināta vistas gaļa”.
SIA “ND Zutis” konkursā piedalījās ar trim bundžās pildītiem produktiem. Uzņēmuma nākotnes plānos ir arvien vairāk koncentrēties uz konservu ražošanu – jau šobrīd klientiem tiek piedāvāti 25 dažādi konservu veidi.
Vēlas zināt vērtējumu
Konkursā “Novada garša” uzņēmums piedalās galvenokārt tāpēc, lai pārbaudītu savu produktu kvalitāti un uzzinātu, kā tos vērtē profesionāļi. “Piesakot produktus, no žūrijas, kurā strādā pieredzējuši šefpavāri, saņēmu detalizētu vērtējumu par garšu, smaržu, konsistenci un citām īpašībām. Šogad saņemtais augstais novērtējums – zelts zutim unagi mērcē, sudrabs breksim savā sulā un bronza kūpinātajai vistas gaļai – apliecina, ka strādāju pareizajā virzienā. No žūrijas ieteikumiem mācos un tos īstenoju, lai savus produktus padarītu vēl labākus,” stāsta N. Drelnieks. Zuti unagi mērcē uzņēmējs izvēlējies ražot tādēļ, lai bagātinātu produkta garšu. “Piemēram, Japānā zuti ēd tikai ar unagi mērci, kas ir līdzīga sojas mērcei. Vēlējos radīt ko eksotiskāku, un, šķiet, tas man arī ir izdevies, jo tieši šis produkts saņēma zelta medaļu,” atklāj uzņēmējs.
Orientēsies uz konserviem
Pašlaik uzņēmums saviem klientiem piedāvā jau 25 dažādu konservu veidus.
Ir atpazīstami
Piedaloties šādā un līdzīgos konkursos un gūstot tajos atzinību, uzņēmējam palielinās iespēja būt novērtētam un paplašināt savu darbību. Viņa ražotos produktus un to garšu tagad bauda un novērtē visā Latvijā. “Protams, cilvēki saprot, ka produkts ir augstu novērtēts no profesionāļiem, tādēļ palielinās tieši to pieprasījums, taču “drošāk” pērk arī citus mūsu ražojumus, jo ne jau pirmo gadu saņemam augstu vērtējumu un godalgas šajā konkursā. Klienti ir visā Latvijā. Esam nonākuši arī vairumtirgotāju redzeslokā, un viņi ir uzrunājuši mūs sadarbībai. Tomēr tas, lai ražotu tik lielā apjomā un arī ārzemju tirgum, mūsu uzņēmumam vēl ir liels izaicinājums. Pašlaik mūsu ražojumus var iegādāties Alūksnē, mūsu veikaliņā Helēnas ielā, kā arī SIA “Rāmkalni” veikalu tīklā visā Latvijā. Tāpat arī tos piegādājam individuāli, gan arī sūtām ar pakomātiem visā Latvijā, pēc pasūtījuma mūsu kontā sociālajos tīklos,” stāsta N. Drelnieks.
Piedāvās pakalpojumu
SIA “ND Zutis” īpašnieks plāno saviem klientiem piedāvāt ne tikai produktus, bet arī pakalpojumu. “Nereti makšķernieki no copes pārbrauc ar lielu lomu, bet paši nezina, kā zivis apstrādāt, sagatavot lietošanai pārtikā ilgākam laikam. Tad mēs varam piedāvāt tās pārstrādāt konservos,” atklāj N. Drelnieks. Pašlaik “Biznesa stacijā”, kur SIA “ND Zutis” ir savas ražošanas telpas, tirdzniecības vietas vairs nav, tomēr telpas ir piemērotas konservu gatavošanai, kas ir roku darbs, un turpmāk tur arī notiks kūpināto produktu pakošana bundžās un to apstrāde.
