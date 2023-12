No 8. janvāra izmaiņas atsevišķos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos

Foto: freepik.com

Pēc Alūksnes novada pašvaldības lūguma no 8. janvāra būs izmaiņas atsevišķos reģionālās nozīmes maršrutos Alūksnes novadā. Vairums no tām nepieciešamas, lai pielāgotu maršrutus skolēnu pārvadājumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Maršrutā Nr.6693 Alūksne-Zeltiņi-Kalncempji reiss darbdienās, sākot no 8. janvāra, no Alūksnes autoostas aties pulksten 13.00. Autobusa maršrutā darbdienās būs iekļautas arī pieturas “Vidusskola”, “Mazā skola” un “Alūksnes ģimnāzija”, lai skolēni pēc mācībām varētu nokļūt mājās. Līdz ar izmaiņām atiešanas laikā no Alūksnes, no 8. janvāra darbdienās mainīsies arī atiešanas laiks no Kalncempjiem – tas būs pulksten 13.55. Minētās izmaiņas attieksies uz mācību gadu – laika periodu no 1. septembra līdz 11. jūnijam. Sestdienās, kā arī darbdienās laika posmā no 12. jūnija līdz 31. augustam autobuss turpinās kursēt pēc ierastā grafika – 11.50 no Alūksnes un 12.43 no Kalncempjiem.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai no 8. janvāra būs izmaiņas arī reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6707 Alūksne-Korneti-Jaunlaicene-Korneti-Alūksne. Mācību gada laikā, no 1. septembra līdz 11. jūnijam, reisam, kas šobrīd no Alūksnes atiet pulksten 15.35, pēc 8. janvāra atiešanas laiks būs piecas minūtes vēlāks – 15.40.

Sabiedriskā transporta padomes sēdē nav atbalstīts pašvaldības ierosinājums noteikt, ka reģionālās nozīmes maršruta Nr.6711 Alūksne-Dēliņkalns-Korneti-Alūksne reiss sestdienās pulksten 8.00 un 13.20 no Alūksnes autoostas, kursē visu gadu. Sabiedriskā transporta padome aicinājusi Vidzemes plānošanas reģionu un pašvaldību sniegt papildu pamatojumus par sezonalitātes atcelšanu sestdienas reisiem un iespējām mainīt maršruta reisu izpildes dienas citos maršrutos, lai mazinātu izmaiņu finansiālo ietekmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegto informāciju, no 8. janvāra veikti grozījumi arī reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5419 Gulbene-Lejasciems-Alūksne, kas kursē otrdienās un piektdienās. Tiks slēgts reiss pulksten 8.15 un atklāts reiss pulksten 9.25 no Gulbenes autoostas. Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu pārsēšanās iespējas maršrutā uz Alūksni no reģionālās nozīmes maršruta Madona-Gulbene reisa, kas pulksten 7.40 atiet no Madonas autoostas.