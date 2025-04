No 7. līdz 9. maijam satiksmei būs slēgta Pils iela no Kolberģa līdz Kalnadruvu ielai

Lai varētu veikt nepieciešamos būvdarbus, no 7. līdz 9. maijam autotransporta kustībai pilnībā būs slēgts Pils ielas posms no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai Alūksnē. Autotransporta kustība šajās dienās tiks organizēta pa apbraucamo ceļu no Karitāniem caur Kolberģi.

Kā pašvaldība jau ir informējusi, rit Pils ielas posma pārbūve, lai atjaunotu ielas segumu un izveidotu gājēju celiņu. Pārbūves darbi ietver arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu un remontposmā ir nepieciešams mainīt divas caurtekas. Lai tās varētu nomainīt, ir nepieciešams pilnībā satiksmei slēgt minēto posmu.

Būvdarbus objektā veic SIA “Rubate”, būvprojekta autors un autouzraugs ir SIA “CEĻU KOMFORTS”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “R4F”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Una Bite.

Pašvaldība aicina autovadītājus ar sapratni uztvert šīs īslaicīgās neērtības, jo to mērķis ir uzlabot braukšanas un drošības apstākļus satiksmes dalībniekiem.