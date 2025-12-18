Abonē! E-avīze
No 2026. gada mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa

09:10 18.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

105

Foto: freepik.com

SIA “LAUTUS VIDE” ir informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka saistībā ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pieņemto lēmumu, 2026. gadā pieaugs nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu, kā arī palielināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu.

No 2026. gada 1. janvāra atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem palielināsies nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu: no 120,00 EUR (par tonnu) uz 130,00 EUR (par tonnu). Tādēļ SPRK jau 2024. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu, ka nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādes tarifs aprites ekonomikas centrā “Kaudzītes” no 2026. gada 1. janvāra būs 161,93 EUR (par tonnu) bez PVN. 

SIA “LAUTUS VIDE” ir aprēķinājusi, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa un dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa klientiem 2026. gadā palielināsies šādā apmērā:

Pakalpojuma maksaŠobrīdNo 01.01.2026.
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa:32,64 EUR/m3(ar PVN 39,49 EUR/m3)33,26 EUR/m3(ar PVN 40,24 EUR/m3)
Dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa:19,58 EUR/m3(ar PVN 23,69 EUR/m3)19,96 EUR/ m3(ar PVN 24,15 EUR/m3)

Papildus tam no 2026. gada 1. janvāra palielināsies SIA “ZAAO” cenas par liela izmēra atkritumu un būvniecības atkritumu pieņemšanu un apstrādi, tajā skaitā apglabāšanu, aprites ekonomikas centrā “Kaudzītes”. Noteiktais tarifs būs 172,58 EUR (par tonnu) bez PVN.

Līdz ar to liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas maksa un mājsaimniecībās radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksa klientiem 2026. gadā būs šādā apmērā:

Pakalpojuma maksaŠobrīdNo 01.01.2026.
Liela izmēra (lielgabarīta) atkritumu apsaimniekošanas maksa:31,38 EUR/m3(ar PVN 37,97 EUR/m3)32,22 EUR/m3(ar PVN 38,99 EUR/m3)
Mājsaimniecībās radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksa:41,16 EUR/m3(ar PVN 49,80 EUR/m3)42,28 EUR/m3(ar PVN 51,16 EUR/m3)

Izvešanas maksa visbiežāk lietotajiem nešķiroto sadzīves atkritumu konteineriem (par vienu izvešanas reizi) mainīsies sekojoši:

Konteinera tilpumsŠobrīdMaksa no 01.01.2026.
0,12 m33,92 EUR(ar PVN 4,74 EUR)3,99 EUR(ar PVN 4,83 EUR)
0,24 m37,83 EUR(ar PVN 9,47 EUR)7,98 EUR(ar PVN 9,66 EUR)
0,66 m321,54 EUR(ar PVN 26,06 EUR)21,95 EUR(ar PVN 26,56 EUR)
1,1 m335,90 EUR(ar PVN 43,44 EUR)36,59 EUR(ar PVN 44,27 EUR)

Savukārt sadzīves atkritumu maisa cena 2026. gadā būs šādā apmērā:

Cena (t.sk. maisa pašizmaksa, atkritumu savākšanas, izvešanas un reģenerācijas izmaksas)ŠobrīdMaksa no 01.01.2026.
Sadzīves atkritumu maiss (100 l)3,52 EUR(ar PVN 4,26 EUR)3,59 EUR(ar PVN 4,34 EUR)

