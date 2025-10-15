No 15. oktobra izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos, tostarp Alūksnes novadā

No šī gada 15. oktobra ieviestas izmaiņas Vidzemes un Latgales reģionālo autobusu maršrutos Rīga–Balvi, Rīga–Viļaka–Baltinava, Rīga–Gulbene, Rīga–Smiltene–Alūksne, Rīga–Alūksne, Balvi–Balvu stacija, Gulbene–Letes un Vectilža–Tilža–Balvi – mainīti vairāku reisu uzsākšanas laiki un dažu kustības sarakstos iekļautas pieturas “Pagrieziens uz Allažiem” vai “Alsviķi”.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7906 Rīga–Smiltene–Alūksne autobuss vairākos reisos turpmāk apstāsies arī pieturā “Pagrieziens uz Allažiem” – no Rīgas plkst. 17.50 (katru dienu), plkst. 8.00 (katru dienu) un plkst. 12.00 (darba dienās un sestdienās), kā arī no Alūksnes plkst. 3.00 (katru dienu) un plkst. 17.50 (katru dienu).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7647 Rīga–Alūksne autobuss turpmāk trīs reisos nedēļas otrajā pusē apstāsies arī pieturā “Alsviķi” – no Rīgas plkst. 13.00 (svētdienās) un plkst. 18.45 (ceturtdienās, piektdienās, svētdienās).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos AS “Talsu autotransports”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes, Latgales un Rīgas plānošanas reģioniem.
Komentāri