No 1. septembra izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos Pededzes skolēnu pārvadāšanai

Foto: www.pixabay.com

No 1. septembra stāsies spēkā grozījumi reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos, lai nodrošinātu Pededzes skolēnu nokļūšanu uz izvēlētajām izglītības iestādēm Alūksnē un mājup. Savukārt skolēni, kuri izvēlējušies turpināt mācības Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, uz skolu un pēc tam mājās tiks nogādāti ar pašvaldības transportu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka sakarā ar to, ka Pededzes pamatskola no šī mācību gada neturpinās darbu, Alūksnes novada pašvaldība lūdza Vidzemes plānošanas reģionu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” nodrošināt skolēnu nokļūšanu no Pededzes pagasta uz tuvākajām izglītības iestādēm, veicot attiecīgus grozījumus reģionālās nozīmes maršrutos.

Direkcija ir informējusi pašvaldību, ka ar 2022. gada 1. septembri stāsies spēkā šādi grozījumi reģionālās nozīmes maršrutu kustības sarakstos:

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6697 Alūksne-Mārkalne-Zabolova:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

reisiem Nr.13 plkst. 6.30 no Alūksnes autoostas (AO) un Nr.14 plkst. 7.55 no Zabolovas noteikta izpilde darba dienās laikā no 12. jūnija līdz 31. augustam; darba dienās laikā no 1. septembra līdz 11. jūnijam atklāti jauni reisi Nr.17 plkst. 6.10 no Alūksnes AO līdz Pededzei un Nr.20 plkst. 7.15 no Pededzes, mainot braukšanas shēmu Alūksnes pilsētā (gar vidusskolu); atklāti jauni reisi Nr.19 plkst. 6.30 no Alūksnes AO un Nr.22 plkst. 7.55 no Zabolovas ar izpildi sestdienās (visu gadu).

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6704 Alūksne-Jaseņici-Putrovka:

slēgti reisi Nr.01 plkst. 6.45 no Alūksnes AO un Nr.02 plkst. 7.40 no Putrovkas ar izpildi darba dienās no 1. septembra līdz 11. jūnijam; atklāti jauni reisi Nr.09 plkst. 6.20 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās no 1. septembra līdz 11. jūnijam; atklāts jauns reiss Nr.14 plkst. 7.15 no Putrovkas ar izpildi darba dienās no 1. septembra līdz 11. jūnijam, iekļaujot iebraucienu Zabolovā; slēgts reiss Nr.05 plkst. 6.45 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 12. jūnija līdz 31. augustam; atklāts jauns reiss Nr.11 plkst. 6.40 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 12. jūnija – 31. augustam, kustības sarakstā iekļaujot iebraucienu Pededzē.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5189 Alūksne-Ponkuļi-Alūksne:

slēgts reiss Nr.03 plkst. 16.00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās mācību laikā; atklāts jauns reiss Nr.05 plkst. 16.00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās mācību laikā, mainot braukšanas shēmu posmā Ponkuļi-Alūksne, kā arī Alūksnes pilsētā iekļaujot pieturu “Vidusskola”.

Savukārt tiem skolēniem, kuri mācības turpinās Liepnā, uz skolu un mājās būs iespējams nokļūt ar pašvaldības organizētu autobusu. Šim mērķim Alūksnes novada pašvaldība šovasar piešķīra finansējumu un iegādājās jaunu autobusu ar 18 pasažieru sēdvietām.

Gan ar sabiedriskā transporta maršrutiem uz Alūksni un atpakaļ, gan ar pašvaldības organizētā transporta kursēšanas grafiku no Pededzes uz Liepnu un atpakaļ, sīkāk iepazīties aicinām Pededzes pagasta pārvaldē klātienē vai pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Izglītība/Skolēnu pārvadājumu maršruti.