No 1.jūlija būs pieejams valsts finansēts krīzes dzīvokļa pakalpojums

Foto: freepik.com

Ar 1. jūliju kā atsevišķu valsts apmaksātu pakalpojumu paredzēts ieviest krīzes dzīvokļa pakalpojumu visā valsts teritorijā. Pašlaik šobrīd šādu pakalpojumu nodrošina tikai atsevišķas pašvaldības no saviem līdzekļiem. Krīzes dzīvokļa pakalpojums noteikts līdz 30 dienām, nepieciešamības gadījumā pagarinot līdz 180 dienām, informē Labklājības ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”, kas otrdien, 27. jūlijā, pieņemti valdības sēdē.

“Kad sieviete cieš no vardarbības, viņa var ziņot policijai un varmāku nošķir no upura, kas ļauj sievietei palikt savās mājās ar bērniem. Tomēr bieži ir situācijas, kad mājās vairs nav droši, tāpēc upuris meklē patvērumu citur. Šodien valdībā pieņemtais lēmums par valsts apmaksātiem krīzes dzīvokļiem ir ļoti būtisks solis, lai vardarbības upuri anonīmi varētu patverties no varmākas un viņa ietekmes. Kopā ar pašvaldībām arī attīstīsim pakalpojuma elastību, lai pasargātu katru ģimenes locekli,” Evika Siliņa, labklājības ministre.

Valsts segs krīzes dzīvokļa izmaksas līdzīgi kā tiek noteikts mājokļa pabalsta apmērs, proti, ņemot vērā izmaksas par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām), par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, kā arī ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju u.c. ar pakalpojuma nodrošināšanu saistītās izmaksas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Krīzes dzīvokļa pakalpojums tiks nodrošināts augstas vardarbības riska gadījumos, kad personas dzīvība un veselība ir apdraudēta un to apliecina sociālā dienesta vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja speciālista veikts novērtējums, vardarbībā cietušai pilngadīgai personai ar nepilngadīgiem bērniem un citām personām, ar kurām tā pirms pakalpojuma saņemšanas ir dzīvojusi nedalītā mājsaimniecībā.

Ja nepieciešams, krīzes dzīvokļa pakalpojuma saņemšanas laikā, tiks nodrošinātas individuālās speciālistu konsultācijas vai uzticības personas atbalsts ar ikdienas dzīves jautājumiem saistītu problēmu risināšanā.