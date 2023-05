Nevar pārdot un nespēj sakopt

“Alūksnes un Malienas Ziņu” lasītāji vairākkārt interesējušies, kas notiek ar teju vienīgo nesakopto Alūksnes pilsētas centrā, Ojāra Vācieša ielā 8, palikušo Latvijas Sarkanajam Krustam (LSK) piederošo ēku. Pērn īpašnieks to vēlējās pārdot, tomēr neveiksmīgi, un arī pašu spēkiem to sakārtot nav iespējams, jo ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kam nepieciešami ievērojami finanšu ieguldījumi.

LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops, piedaloties Alūksnes novada pašvaldības domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē, atklāja, ka desmit pretendenti – gan uzņēmēji, gan privātpersonas, bija izrādījuši interesi iegādāties šo ēku. Septiņiem no viņiem aizsūtīti nepieciešamie dokumenti, tomēr beigās palika tikai pieci potenciālie pircēji. “Uzsākām pirkšanas/pārdošanas līguma projekta sagatavošanu. Viens no pretendentiem jau bija izstrādājis projektu, lai pieslēgtos centralizētās kanalizācijas un ūdensvada sistēmai. Bijām gatavi iet pretī, lai piedāvātu atlikto maksājumu par ēkas pirkšanu, arī daļēji segt samaksu par pieslēgšanos inženierkomunikācijām, bet nenonācām pat līdz pirkuma cenas apspriešanai,” klātesošajiem pašvaldības domes deputātiem atklāja U. Līkops. Viņš apstiprināja, ka finanses, kas jāiegulda, lai ēku savestu kārtībā, ir daudzkārt lielākas par tās pašreizējo novērtējumu. “Pieņemu, ka, reāli aplūkojot ēku, pretendenti saprata, cik lieli finanšu līdzekļi tajā jāiegulda. Tas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kas apgrūtina un sadārdzina visa veida būvniecību, šķiet, tādēļ visi pircēji kā viens pazuda,” saka ģenerālsekretārs. Organizācijas vadība ar pircējiem pat apsvērusi variantu teritoriju dalīt uz pusēm, kur viena daļa piederētu uzņēmējam, bet otra paliktu LSK īpašumā, jo pagalmā ir vēl viena neliela ēka. “Protams, ēka mums ir jāsakārto, bet, kā un kad to izdarīsim, nevaru pateikt,” saka U. Līkops.