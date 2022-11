Nepareizi apsaimnieko bīstamos atkritumus

Valsts vides dienests autoservisu kontroles kampaņas laikā pārbaudīja trīs autoservisus Alūksnes pilsētā un vienu Alsviķu pagastā. Kampaņas laikā iegūtie dati liecina, ka autoservisos vēl aiz vien ir maza izpratne par to, kā atbilstoši apsaimniekot bīstamos atkritumus – atstrādātās eļļas, eļļu filtrus, akumulatorus. Ne visiem arī noslēgts līgumi par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar to nav informācijas par šo atkritumu apriti.

Valsts vides dienesta pārstāve Karīna Dvorjaņinova laikrakstu informē, ka vienā no apsekotajām adresēm Alūksnes pilsētā konstatēts, ka ir ierīkota darbnīca. “Sastaptā persona norādīja, ka saimnieciskā darbība nav reģistrēta. Pārbaudes laikā netika konstatētas neatbilstības izstrādāto eļļu apsaimniekošanā. Pie remontdarbnīcas telpām atradās uzstādīts sadzīves atkritumu konteiners. Valsts vides dienesta inspektori konkrētajā gadījumā sniedza konsultāciju un aicināja viena mēneša laikā reģistrēt transportlīdzekļu remontdarbnīcas darbību,” norāda K. Dvorjaņinova.

Izlijušas eļļas

Divos gadījumos apsekotajās adresēs bija reģistrēta saimnieciskā darbība, bet Valsts vides dienestā nebija reģistrēta C kategorijas piesārņojoša darbība. Pārbaudes laikā sastaptās personas Valsts vides dienesta inspektori aicināja viena mēneša laikā reģistrēt C kategorijas piesārņojošu darbību Valsts vides dienestā. “Vienā gadījumā remontdarbīcā konstatēts, ka izstrādātās eļļas uzglabājas metāla tvertnēs, laukumā pie remontdarbnīcas, un pārbaudes laikā ir redzams, ka eļļas ir nolijušas arī uz seguma. Pārbaudes laikā atbildīgajai personai sniegta konsultācija par izstrādāto eļļu uzglabāšanu un tvertņu marķēšanu, kā arī radīto atkritumu uzskaites nepieciešamību un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju,” teic K. Dvorjaņinova.

Aizslēdz durvis

Vienā no plānotajiem objektiem Alūksnes pilsētā Valsts vides dienesta inspektori netika ielaisti, ieraugot inspektorus durvis aizslēgtas. “Pārbaudes laikā visas pazīmes liecināja, ka norādītajā adresē veic saimniecisko darbību,” norāda K. Dvorjaņinova.

Par pārbaužu objektiem izvēlētas tās auto remontdarbnīcas, kas savu darbību reģistrējušas VID, bet nav saņēmušas VVD piesārņojošās darbības atļauju. Kopumā Valsts vides dienestā savu darbību reģistrējušas 2588 auto remontdarbnīcas. Viens no kampaņas galvenajiem uzdevumiem bija sniegt konsultācijas par aktuālajām vides aizsardzības prasībām autoservisu darbībai. Princips “Konsultē vispirms!” paredz, ka uzņēmumiem dots laiks pārkāpuma novēršanai. Konstatētie pārkāpumi ir jānovērš mēneša laikā.

Vērts zināt!

Gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas par negodprātīgu rīcību pret vidi kādā no auto servisiem, VVD aicina iedzīvotājus ziņot, zvanot uz +371 26338800, vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju. Noskaidrot, vai jūsu izvēlētais autoserviss ir reģistrējis piesārņojošo darbību, VVD iespējams publiski pieejamā dienesta reģistru vietnē – www.registri.vvd.gov.lv (sadaļā “Atļauju un licenču meklētājs”, C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrs, vai arī meklēt to piesārņojošo darbību vietu kartē).