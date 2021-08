Nemierā ar naksnīgajiem trokšņotājiem

Dzirnavu ielas 5 iedzīvotāji Alūksnē ik piektdienas un sestdienas vakaru sagaida ar trauksmi – atkal negulēta nakts, jo pie kluba “Cita Opera” pulcēsies cilvēki, kuri skaļi runāsies, bļaustīties, kausies un klausīsies mūziku līdz pat rīta gaismai. Lai problēmu risinātu, iedzīvotāji vāks parakstus un vērsīsies ar iesniegumu pašvaldībā.

“Tas ir neizturami. Piektdienās un sestdienās neguļam. Kādēļ mums jāmaina dzīvesvieta? Lai klubs maina savu lokācijas vietu ārpus pilsētas. Esmu naktī gājusi sūdzēties uz klubu, ka nevaru trokšņa dēļ gulēt. Man atbildēja, ka cilvēki atpūšas, bet kad man atpūsties?” vaicā mājas iedzīvotāja, kura vēlējās palikt anonīma. Lielāko troksni radot tieši kluba apmeklētāji, kuri pie kluba ieejas turpina atpūsties arī pēc tā slēgšanas, līdz pat pulksten 4.00. “Brīvdienās kaimiņiene izsauca policiju. Policija ieradās, ar cilvēkiem parunājās, bet nekas nemainījās un viņi turpināja tur tusēt. Tā dzīvot nevaram, tas nav normāli. Jūtamies bezspēcīgi,” izmisumā saka mājas iedzīvotāja.

Viņa runājusies arī ar pašiem trokšņotājiem, kas arī nedeva nekādu rezultātu. “Aizsūtīja mani gulēt… Vai viņi nevar izvēlēties kādu citu vietu, ārpus pilsētas vai dzīvojamo māju rajoniem, kur tikties un trokšņot? Piebrauc mašīna pie mājas, ieslēdz sabvūferi tik skaļi, ka rīb dzīvokļa logi. Diemžēl jaunieši nav iecietīgi un nespēj saprast to, ka citiem ir jāguļ,” secina viņa. Viņasprāt, vienīgais risinājums ir kluba pārcelšanās uz citu vietu, kur apkārt nav dzīvojamo māju. Problēmas risināšanā viņi vēlētos arī pašvaldības atbalstu.

Kluba “Cita Opera” īpašniece Linda Vaivode par situāciju ir zinoša. “Policija ir vērsusi uzmanību, ka pie kluba pulcējas cilvēki un skaļi uzvedas. Kāds varētu būt risinājums, nezinu. Trokšņi nav no kluba teritorijas, bet no cilvēkiem, kuri atrodas uz ielas. Par to, kas notiek uz ielas, atbildēt nevaram. Ja pie ieejas pulcējas ne pārāk daudz cilvēku, aizrādu, lai netrokšņo, bet ja pūlis ir lielāks, nokontrolēt nav iespējams. Diemžēl pie kluba viņi turpina atpūsties arī pēc tā slēgšanas. Ļoti labi saprotu mājas iedzīvotāju, bet es nezinu, kā problēmu risināt,” saka L.Vaivode. Lai nepulcinātu kluba apmeklētājus ieejas pusē, tur vairs nav izvietoti galdiņi. Viņa arī norāda, ka klubs neplāno pārcelties uz citām telpām.

Alūksnes novada pašvaldības policijā līdz šim neviens ar sūdzībām par trokšņiem Dzirnavu ielā nav vērsies. Pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons aicina brīdī, kad tiek traucēts naktsmiers, zvanīt uz numuru 110 un izstāstīt problēmu. “Zvanu pieņems, reģistrēs un nodos policijas darbiniekiem, kuri tobrīd dežurē. Policija ieradīsies un noskaidros situāciju. Stāstīt pēc tam, ka tur bija troksnis, nedos nekādu efektu. Rīcība ir vajadzīga tūlīt, notikuma brīdī. Šodien neviens vairs nevar pateikt, kuri cilvēki piektdien bija uz ielas,” skaidro A. Tomsons. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo šādu iestāžu tuvumā, jārēķinās, ka trokšņu fons būs. “Spilgts piemērs ir “Klondaika”. Arī tur apkārtējiem iedzīvotājiem bija problēmas ar naktsmieru. Lielāko troksni rada nevis pati iestāde, bet cilvēki, kuri atpūšas, runājas pie iestādes,” saka A.Tomsons.