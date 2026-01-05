Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz februārim

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” nosaka, kādas iedzīvotāju grupas var saņemt nodokļa atvieglojumus. Atvieglojumu saņemšanai jāpiesakās līdz 1. februārim, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Personām, kas ir tiesīgas pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, saistošajos noteikumos paredzētie dokumenti jāiesniedz līdz 1. februārim:
- elektroniski nosūtot to uz pašvaldības e-adresi, izmantojot portālu www.latvija.gov.lv vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības e-pastu dome@aluksne.lv;
- personīgi iesniedzot jebkurā Alūksnes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Alūksnē pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11 vai pagastos – bibliotēkās);
- pa pastu sūtot Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Minētie saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atvieglojumu var saņemt šādas personas norādītajā apmērā:
- personas, kurām piešķirts maznodrošinātā statuss – 70% par periodu, kurā persona atbilst šim statusam. Atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes datiem par personas atbilstību nosacījumiem;
- nestrādājoši, vientuļi pensionāri (nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, nav laulātā vai likumīgo apgādnieku) – 90%;
- nestrādājošas, vientuļas personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti – 90%;
- personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;
- personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar bērnu, arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja taksācijas gadā bērns turpina mācīties vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas) un arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem – 90%;
- personas, kurām pieder zemes īpašums un kuras ir noslēgušas līgumu ar pašvaldību par visa īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskām vajadzībām – 50%, bet ne vairāk kā 150 euro no aprēķinātā nodokļa par zemi gadā;
- personas, kurām pieder ēkas un kuras ir veikušas pilnu ēkas fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi, pamatojoties uz aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā – 90%;
- Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki – 90%;
- Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas – 90%;
- personas, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir ar Sosnovska latvāni invadēta zeme – 50%. Atvieglojumus piešķir par to zemes vienības platību, kurā, atbilstoši Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam, tiek veikti invazīvā auga izplatības ierobežošanas pasākumi;
- personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā – 90%.
Ar nodokļa atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem un kārtību lūdzam iepazīties pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
