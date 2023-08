Nedēļas nogalē Bānīša jubilejas svinības; būs satiksmes ierobežojumi

Foto: no laikraksta arhīva

Šogad Gulbenes-Alūksnes Bānītis svin 120 gadu, bet ekspozīcija “Alūksnes

Bānīša stacija” – piecu gadu jubileju. Svētkus svinēsim 1. un 2. septembrī.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka šajās dienās

gan jārēķinās ar autotransporta kustības ierobežojumiem Alūksnes stacijas apkaimē.

Bānīša svētku pasākumu nodrošināšanai no 1. septembra pulksten 16.00 līdz

2. septembra pulksten 19.00 transportlīdzekļu satiksme Alūksnē būs aizliegta:

Jāņkalna ielā no Tālavas ielas līdz Viestura ielai;

Brīvības ielā no Merķeļa ielas līdz Jāņkalna ielai.

Atvainojamies par neērtībām un aicinām autovadītājus būt saprotošiem!

Svētkus Alūksnes stacijā sāksim jau 1. septembrī ar pasākumu “Simtu divdesmit un

Pieci”. Pulksten 19.50 stacijā sagaidīsim tvaika lokomotīvi “Ferdinands”. Tiem, kas nepaguva

iegādāties biļetes uz jau izpārdoto “Ferdinanda” reisu 2. septembrī, ir iespēja rezervēt biļetes

šim speciālajam tvaika lokomotīves reisam 1. septembrī pulksten 18.00 no Gulbenes. To var

izdarīt, zvanot pa tālruni 26310022.

Pēc “Ferdinanda” ierašanās Alūksnē svinēsim ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacija”

piecu gadu jubileju. Koncertā “Bānīša svilpe aicina” muzicēs diksilends “Sapņu komanda”,

solisti būs Normunds Rutulis un pats Bānītis. Jubilejai par godu tiks prezentēts jaunais

izdevums “Bagāžas šķūņa stāsti”. Pēc “Ferdinanda” pavadīšanas atpakaļceļā uz Gulbeni no

pulksten 22.00 līdz 01.00 kopā ar grupu “Savējie” ikviens aicināts uz Bānīša 120. jubilejas

balli.

Savukārt 2. septembrī Alūksnes stacijā jau no pulksten 11.00 darbosies amatnieku

tirdziņš. Pulksten 12.00 kopā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri

ieskandināsim svētkus, no pulksten 12.30 novada amatierkolektīvi sveiks jubilāru koncertā

“Novads sveic Bānīti”. Būs viesi arī no novadiem, cauri kuru teritorijai šobrīd vai senāk ir

gājis Bānīša maršruts – īpašā koncertā “Senie Bānīša draugi” pulksten 14.00 piedalīsies

Valkas, Madonas, Aizkraukles, Gulbenes un Smiltenes novadu kolektīvi. Noslēgumā,

pulksten 16.00, Jāņa Moiseja un Ievas Sutugovas koncertprogramma “Dieva goda vārds”.