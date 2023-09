Ne ass līniju, ne norādes stabiņu

Laikraksta redakcijā vērsās kāda lasītāja, kuras vārds ir redakcijas rīcībā, ar jautājumu – kādēļ jau ilgstoši nesaremontētajā ceļa posmā no Karvas līdz Alsviķiem, Alūksnes novadā, uz asfalta nav ne balto ass līniju, ne atstarojošo ceļa norādes stabiņu.

“Ir apgrūtinoši braukt lielā lietū un miglā, arī ziemā, kad sniegs, nav redzamas ceļa malas. Vai stabiņus uzliks un ass līniju uzzīmēs tikai tad, kad notiks kāds nelaimes gadījums?” jautā mūsu laikraksta lasītāja.

Pēc atbildes vērsos valsts SIA “Latvijas valsts ceļi”. Komunikācijas nodaļas vadītāja Anna Kononova atbild, ka minētā ceļa posmam no 7,92. km līdz 11,36. km izstrādāts pārbūves projekts. “Darbi, iespējams, tiks uzsākti nākamgad, taču tas būs atkarīgs no tā, vai tiem piešķirs finansējumu. Savukārt posmā no 11,36. kilometra līdz 14,99. kilometram nākamgad plānots atjaunot segumu. Abu projektu ietvaros plānots uzklāt jaunu horizontālo marķējumu, kā arī uzstādīt signālstabiņus.

Posmā no 8. kilometra līdz 15. kilometram horizontālo marķējumu (ass līniju) plānots uzklāt arī šogad septembrī,” atklāj A. Kononova.