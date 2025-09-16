Kājnieku skolas autodromā notiks apmācības

17. septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00 Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas autodromā Kolberģa ielā 2, Alūksnē, NBS Kājnieku skolas karavīriem, notiks lauka kaujas iemaņu apmācības, kuru laikā tiks izmantota mācību munīcija, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, informē NBS Kājnieku skolas Sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Žuržiu.
Iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties, dzirdot šaušanas troksni minētajā laika posmā.
Sākotnēji šīs mācības bija plānotas 18. septembrī, bet pārceltas uz 17. septembri.
