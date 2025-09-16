Abonē! E-avīze
Otrdiena, 16. septembris
Asja, Asnate, Dāgs
weather-icon
+15° C, vējš 1.34 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Kājnieku skolas autodromā notiks apmācības

09:39 16.09.2025

Sandra Apine

116

Foto ilustratīvs, no “Sargs.lv”

17. septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00 Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas autodromā Kolberģa ielā 2, Alūksnē, NBS Kājnieku skolas karavīriem, notiks lauka kaujas iemaņu apmācības, kuru laikā tiks izmantota mācību munīcija, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku dzīvību un veselību, informē NBS Kājnieku skolas Sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Žuržiu.

Iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties, dzirdot šaušanas troksni minētajā laika posmā.

Sākotnēji šīs mācības bija plānotas 18. septembrī, bet pārceltas uz 17. septembri.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apsver strādāt visu diennakti

08:45 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu? (1)

08:00 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

15:50 10.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ekspluatācijā nodots pārbūvētais Pils ielas posms un jaunais gājēju celiņš

12:25 12.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd

16:23 14.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē piedzēries velosipēdists nokrīt no riteņa un savainojas

08:59 12.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai lasāt dzeju?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
16
Septembris
Visu dienu

Orientēšanās sacensību seriāla “HORIZONTA KAUSS 2025” 5. kārta
Ceturtdiena
18
Septembris
Sākums: 14:00
Beigas: 18:00

Svētku diena senioriem
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieci Dinu Zoldneri
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 18:00

Rudens noskaņu koncerts ar Andri Skuju
Sestdiena
20
Septembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

es komentē:

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

balsošana nebija godīga ķēra pie rokas katru kas gāja pa ielu un spieda parakstīties tas jau ir liels pārkāpums

11:28 16.09.2025

Kino Kino komentē:

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu?

Katru dienu mums vajag cīnīties par ārsta, medmāsiņas utt dzīvību un veselību. Paraksts: Adlers, Salahs, Tomsons, Tomsons.....

13:08 11.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Maksima gan jau, ka ir liels nodokļu maksātājs. To nemetot būs gan jau ka naudiņa lietū cietušajiem zemniekiem.

22:33 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti daudz......

22:32 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti d

22:31 09.09.2025