Piektdiena, 24. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Naktī uz svētdienu pulksteņa rādītāji jāpagriež par stundu atpakaļ

08:55 24.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Naktī no sestdienas uz svētdienu, 26. oktobri, visā Latvijā notiks pāreja uz ziemas laiku – pulksteņa rādītāji jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.

Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo kārtību pāreja uz ziemas laiku notiek oktobra pēdējā svētdienā plkst. 4:00. Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1010 “Par pāreju uz vasaras laiku”, kuros minēts, ka marta pēdējā svētdienā plkst.03.00 pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst.04.00 – par vienu stundu atpakaļ.

Eiropas Savienības (ES) ietvaros pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.

Lai gan ES līmenī ir bijušas diskusijas par laika maiņas atcelšanu, vienots lēmums nav pieņemts, jo daudzas dalībvalstis uzskata – lai vienotos par atteikšanos no sezonālās laika maiņas, ir jāveic pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums par izmaksām, kā arī citiem aspektiem.  Līdz ar to Latvijā joprojām tiek ievērota iepriekš noteiktā kārtība, ko paredz Ministru kabineta noteikumi, kas atbilst  ES direktīvā noteiktajām prasībām.

Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. 

Pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 2026. gada 29. martā plkst.03.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

