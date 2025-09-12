Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Nākamnedēļ pastiprināti kontrolēs braukšanas ātrumu

Sandra Apine - 12.09.2025 - 16:09
101
0

No 16. līdz 22. septembrim visās Eiropas Savienības dalībvalstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” organizētā ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”. 

Tāpat šīs akcijas laikā, 18. septembrī, norisināsies “Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem”. Akcijas mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. 

“Šīs nedēļas laikā Valsts policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus. Papildu ikdienas satiksmes uzraudzībai pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku  – velosipēdistu, elektroskrejriteņu un motociklu vadītāju drošībai, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanas nosacījumu ievērošanai, kā arī uzraudzīts, vai autobraucēji nevada transportlīdzekli būdami alkohola reibumā,” stāsta Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.

Sandra Apine

