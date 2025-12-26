Modernizēs abas lauku skolas

Īsi pirms Ziemassvētkiem saņemtas labas ziņas – Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, balstoties uz sakārtoto skolu tīklu, saņems papildu finansējumu izglītības kvalitātes stiprināšanai Austrumu pierobežā. Šos līdzekļus pašvaldība sola ieguldīt Ziemeru un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas mācību procesa nodrošināšanai un mācību vides uzlabošanai.
Jau trešais papildfinansējums
“Pretendēt šīs naudas saņemšanai nebija viegli, jo jau divus papildu finansējumus šim mērķim – izglītības kvalitātes uzlabošanai, balstoties uz skolu tīkla sakārtošanu,
– esam saņēmuši. Bet pašvaldībai izdevās veiksmīga komunikācija ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai saņemtu papildu finansējumu arī trešajā kārtā,” atklāj Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Viņš norāda, ka līdz ar to divās lauku skolās novadā būs iespēja uzlabot izglītības kvalitāti. “Finansējumu varēs izmantot gan mācību līdzekļu iegādei, gan telpu remontiem un inženierkomunikāciju kvalitātes uzlabošanai,” viņš skaidro.
Remontam un mācību līdzekļiem
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā plānots daļu finansējuma ieguldīt, lai nomainītu apkures sistēmu, pārejot no malkas apkures uz granulu apkures sistēmu. Remontēs dažas pirmsskolas grupu telpas. “Skolas telpās izveidosim ēdamzāli, kas tagad ir ārpus tām. Tas sadārdzināja telpu uzturēšanas izmaksas, tādēļ to pārcelsim skolā. Pie reizes ēdamzālē iegādāsimies jaunu aprīkojumu, lai bērniem tajā būtu ērti pusdienot un uzturēties, bet personālam pasniegt ēdienu,” saka domes priekšsēdētājs. Liepnas pamatskolas administrācijas vēlme ir arī izremontēt datorklasi, bet Dz. Adlers norāda, ka tas atkarīgs no tāmes, no iespējamajām izmaksām, un tās vēl vērtēs.
Arī Ziemeru pamatskolā primārais ir telpu remontdarbi. Uzlabojumi nepieciešami sporta zālē, apkures sistēmā un citur.
“Abām skolām plānojam iepirkt interaktīvās tāfeles, jo mācību līdzekļi šajās skolās ir novecojuši, un tas nepieciešams mācību kvalitātes uzlabošanai. Lai gan skolas nepieciešamo uzlabojumu sarakstu pašvaldībā jau iesniedza, vēl diskutēsim ar skolu administrāciju un vērtēsim iespējamo budžetu tāmju veidošanai. Darīsim visu, lai jau nākamā gada septembrī abās skolās bērni varētu uzsākt mācības uzlabotā vidē,” saka Dz. Adlers.
Konteksts – valdībā apstiprināti noteikumi par to, ka septiņas pierobežas pašvaldības ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu un pašvaldību līdzfinansējumu varēs ieguldīt vairāk nekā 5,3 miljonus eiro skolu modernizācijā, kas sniegs iespēju veidot ērtu un mūsdienīgu mācību vidi.
