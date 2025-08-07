Ministrs atklāj ģimnāzijas publisko ārtelpu

Šodien, 7. augustā, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars apmeklēja Alūksnes novadu. Vizītes laikā viņš tikās ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru un pašvaldības pārstāvjiem un pārrunāja aktuālos jautājumus, kas saistīti ar infrastruktūras attīstības projektiem, Austrumu pierobežas attīstības plānu un citām nozīmīgām tēmām.
Atklāja sakārtoto ārtelpu
Dienas pirmajā pusē R. Čudars apmeklēja vairākas attīstības projektu īstenošanas vietas un piedalījās atjaunotās publiskās ārtelpas atklāšanā pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas Glika ielā, kas izveidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. “Šī ir viena no trīs skolām Alūksnes novadā, kura palikusi pēc izglītības reformas mūsu novadā, un vienīgā Alūksnes pilsētā. Pateicoties reformai un daudzo projektu aktivitātēm, esam spējuši sakārtot gan skolas ēkas, iekštelpas un ārtelpu, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, kā arī ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus. Tomēr pašvaldībām ieceru un un vajadzību īstenošanai vienmēr ir par maz finanšu līdzekļu. Tomēr valdība mūs nesaprot, ka pašvaldība mērķtiecīgi virzās uz konkrētas nozares sakārtošanu līdz galam, un tam vēl nepieciešami finansiāli ieguldījumi. Tad Alūksnes novada pašvaldība “šo lappusi varēs aizvērt” uz gadiem septiņiem astoņiem, jo skolu tīkls būs sakārtots,” teica Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Būvdarbi ģimnāzijas apkārtnē ir pabeigti, paliek vien dažas formalitātes, kas jānokārto, lai teritoriju nodotu ekspluatācijā.
R. Čudars, apskatot paveikto, atzina, ka Alūksne Latvijā ir īpaša vieta – tā ir vieta, kur rietumvalstis robežojas ar austrumu civilizāciju. “Arī tagad valdības rīcības plāns ir vērsts uz Latvijas Austrumu pierobežas attīstību, kā kontekstā Alūksnei tajā ir īpaša vieta. Plānā iekļautie pasākumi vērsti uz drošības stiprināšanu, ekonomisko attīstību un cilvēkresursu attīstību, tādēļ mums jāgādā, lai cilvēki šeit justos drošībā, novērtētu, ka pašvaldība strādā viņu labā, un apmestos šeit uz dzīvi,” svinīgi atklājot sakārtoto ģimnāzijas ārtelpu, teica ministrs.
Uzklausīja ieceres
R. Čudars dienas pirmajā pusē pabija arī bijušās “VEF” rūpnīcas teritorijā, ko savā īpašumā iegādājusies pašvaldība un kas šobrīd ir viens no pašvaldības prioritārajiem attīstības projektiem. Domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki Druvis Tomsons un Arturs Dukulis, kā arī izpilddirektors Ingus Berkulis un Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa ministram izrādīja nolaisto teritoriju un pastāstīja par ieceri to sakārtot. Dz. Adlers parādīja, kur nākotnē varētu atrasties publiskā slidotava, baseins un citas ēkas jaunu pakalpojumu piedāvāšanai, kuras pašvaldība ir gatava uzbūvēt saviem iedzīvotājiem, un kam akūti nepieciešams finansējums. “Alūksnes novada iekļaušana Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā ir būtiska mūsu novada kā pierobežas teritorijas ekonomiskajai attīstībai un stiprināšanai, lai šī reģiona ekonomisko konkurētspēju tuvinātu pārējiem Latvijas reģioniem. Tomēr pašlaik pašvaldība nejūt valdības reālu rīcību šī plāna īstenošanā,” teica Dz. Adlers.
Iepazinās ar uzņēmējdarbību
Dienas otrajā pusē ministrs R. Čudars apmeklēja novada uzņēmējus, šoreiz viesojoties SIA “JM Grupa” kokapstrādes ražotnē, iepazinās ar vietējā uzņēmuma darbību un ieguldījumiem reģiona ekonomikas stiprināšanā. Viņš apskatīja arī TPF projekta “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā” norises gaitu Alsviķu ielā, kur alūksnieši attīsta uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru.
Reklāma