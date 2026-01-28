Miljons eiro centra atjaunošanai

Alūksnes novada pašvaldība uzsākusi vērienīgu projektu pilsētas centrālās daļas labiekārtošanai, piesaistot Satiksmes ministrijas finansējumu līdz pat vienam miljonam eiro, kas paredzēts pašvaldībām pilsētu to teritoriju sakārtošanai, kas pieguļ autoostai. Šī projekta mērķis ir ne tikai uzlabot satiksmes infrastruktūru, bet arī radīt iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgu, mūsdienīgu pilsētvidi.
Iesniegts viens mets
Lai rastu labākos vizuālos un funkcionālos risinājumus, pašvaldība izsludināja metu konkursu. “Tā izstrādei bija pieteicies viens pretendents. Pašlaik iesniegto metu, kurā saredzu ļoti veiksmīgas idejas, vērtējam un, ja tas būs atbilstošs, sarunu procedūras rezultātā tuvākajā laikā slēgsim līgumu par projektēšanu,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.
Ar šo finansējumu pašvaldība cer sakārtot pilsētas centru. Īpaša uzmanība meta vērtējumā tiek pievērsta tam, lai jaunie elementi iekļautos pilsētas vēsturiskajā tēlā, vienlaikus nodrošinot mūsdienīgu komfortu. Projekts paredz vairākus būtiskus uzlabojumus teritorijās, kas pieguļ sabiedriskā transporta tīklam pie autoostas. “Centrā beidzot atgriezīsies pilsētas pulkstenis, kas plānots aptuveni tajā pašā vietā, kur tas atradās agrāk, bet projektējot to “bīdīs” un meklēs vispiemērotāko atrašanās vietu. Tiks uzstādīti jauni, estētiski afišu stabi, ērti soliņi un izveidoti dekoratīvi apstādījumi, kas padarīs skvēru pievilcīgāku. Projektā iekļauta vecās publiskās tualetes ēkas pārbūve, izveidojot jaunu, modernu ēku,” atklāj I. Berkulis.
Atjaunos asfaltu
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers uzsver, ka pašvaldība ieklausījusies iedzīvotāju vēlmē, proti, ka pilsētas centrā nepieciešams atjaunot afišu stabu un pulksteni. “Divu gadu garumā meklējām piemērotu iespēju startēt kādā no piedāvātajiem projektiem. Šajā projektā viens no būtiskākajiem tehniskajiem darbiem būs asfalta virskārtas rekonstrukcija Lielā Ezera ielas posmā līdz pat Jāņkalna ielai. Šis posms šobrīd ir nolietots, un tā atjaunošana ievērojami uzlabos pārvietošanos pilsētas centrā,” stāsta Dz. Adlers.
Pašvaldība strādā pie tā, lai jau līdz 9. februārim Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegtu pilnu projekta pieteikumu. Ja vērtēšana noritēs veiksmīgi un līgums ar projektētāju tiks noslēgts tuvākajā laikā, pirmie redzamie darbi pilsētā varētu sākties drīzumā, realizējot iedzīvotāju ilgi gaidītās ieceres par sakārtotu un modernu Alūksnes centru.
Satiksmes ministrijas investīciju programmā pašvaldībām “Stacija 2.0”. Alūksnes novada pašvaldībai šim nolūkam ir pieejams finansējums miljons eiro apjomā, no kuriem 85 % ir Eiropas Savienības finansējums, pārējais pašvaldības finanšu līdzekļi. AVOTS: SATIKSMES MINISTRIJA
Komentāri