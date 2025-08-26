“Mēs nespēlējam kariņu”

Dzintra Zvejniece: “Ja divās dienās sabiedrība saziedo divus tūkstošus eiro, domāju, ka tas ir diezgan labs rādītājs.”
Līdzās Baltijas ceļa gadadienai 23. augustā, 24. augustā ukraiņu tauta atzīmē savus Neatkarības svētkus. Šajā dienā īpaši piedomājam pie tā, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk varētu svinēt valsts Neatkarības dienu un dzīvot zem mierīgām debesīm. Lai tas tā notiku, katrs atbalsts ir svarīgs, un nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” (Fonds) un organizācijas brīvprātīgajiem tas nav kampaņveidīgs, bet gan ikdienas darbs. Augusta beigās uz Ukrainu dosies nu jau četrpadsmitais automašīnu konvojs ar trim automašīnām, savukārt kopumā no Alūksnes uz Ukrainas frontes līniju nogādāti 89 spēkrati, kas ukraiņu karavīriem ir liels atbalsts viņu brīvības cīņās.
685 tūkstoši eiro Ukrainai
Mazās kopienas lielie darbi – tā varētu vērtēt fonda līdz šim paveikto Ukrainas atbalstam. Kaut arī nodibinājuma vadītāja Dzintra Zvejniece nevēlas salīdzinājumus, jo organizācijas cilvēki vienkārši dara savu darbu, skaitļi runā paši par sevi. Kopš fonda dibināšanas 2005. gadā līdz šim brīdim apgūts finansējums 2 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 685 tūkstoši eiro Ukrainai.
Svarīgi, ka atbalsts nav tikai pēdējos trīs gadus, bet gan jau no 2014., taču kopš 2022. gada agresorvalsts pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tas ir regulārs un daudzveidīgs. Dzintra rūpīgi pieskata grāmatvedību, lai viss caurspīdīgi redzams, tādēļ var pastāstīt, ka no 2022. gada 28. februāra Fonds ir palīdzējis vairāk nekā 2000 Ukrainas civiliedzīvotājiem Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Smiltenes novados, Cēsīs, Liepājā un Rīgā. Šīs palīdzības aktivitātes līdz 2025. gada 30. aprīlim bija iespējams īstenot ar nodibinājuma “Borisa un Ināras Teterevu fonds” atbalstu.
Pēdējos trīs gadus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam īstenoti vairāki Sabiedrības integrācijas fonda projekti: “Ukrainas tuvās un tālās mājas”, “Kopienas spēks Ukrainas atbalstam”, “Kopienā kopā” un Polijas granta programmas “Global challanges local solutions” atbalstītie projekti: “Support for the Ukrainian people” un “Keep supportin people of Ukraine”.
Sniegta daudzpusīga palīdzība
Ja vēl par skaitļiem līdz šim noorganizētas 360 dažādas aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem un nodrošināta dažādu veidu palīdzība, kas ir šķietami praktiskas lietas un padomi, bet bez tām cilvēks nevar iztikt. Tie ir medicīniskie pakalpojumi, slimnīcas apmeklējumi, zobārstniecības pakalpojumi, psihologa konsultācijas, apmaksāta medikamentu iegāde. Tāpat sniegta palīdzība darba meklējumos, dzīvesvietas meklēšanā, apbedīšanas organizēšanā (morgs, bēres, apbedīšanas biroji, garīdznieki), konsultācijas repatriācijas jautājumos, noritējušas konsultācijas ar policiju, notāru, bankām, Valsts nodarbinātības aģentūru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Fonds palīdzējis risināt jautājumus par uzturēšanās atļaujām, to pagarināšanu, sociālo pabalstu saņemšanu, internetbankas pakalpojumiem, sūtījumu sūtīšanu un saņemšanu Latvijas un Ukrainas teritorijā. Tāpat nodrošināts transports, latviešu valodas apgūšanas iespējas, sagādāts apģērbs, apavi, sadzīves tehnika, pārtika, sporta inventārs slēpes, slidas, velosipēdi, sarūpēta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, muzejus, organizēti Ukraiņu tradīciju pasākumi, valsts svētku svinēšana, rīkotas ekskursijas, kā arī daudzveidīgas radošās nodarbības, kas palīdz ukraiņu civiliedzīvotājiem iejusties un sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem.
Uz Ukrainu nogādāta dažādu veidu humānā palīdzība: portatīvie lādētāji – akumulatori, lāzeriekārta Nacionālajam medicīnas centram Kijivā, bioloģiskais drošības kabinets pirmslaikus dzimušajiem mazuļiem Ļvivas Bērnu slimnīcā, ģeneratori, droni, tēmekļi, degviela, akumulatori, 600 kilogrami makšķernieku tīklu kamuflāžas tīklu izveidei, iekārtas skolām, pārtika gan iedzīvotājiem, gan arī mājdzīvniekiem un daudz kas cits. Uz Ukrainu ceļojušas arī Ziemassvētku dāvanas.
“Miera nesēju” kustība
Taču ne tikai. 2022. gada martā alūksnietis Pāvels Čornijs ar brīvprātīgo komandu sāka organizēt automašīnu nogādāšanu uz frontes līnijām Ukrainā, par ko esam daudz vēstījuši un aicinājuši sabiedrību iesaistīties ziedošanā. Ir noorganizēti 13 konvoji un kopumā Ukrainas brīvības cīnītājiem nosūtītas 89 automašīnas gan ziedotas, gan iegādātas par ziedojumiem. Konvoju sagatavošanā un nogādāšanā kopumā iesaistās 41 brīvprātīgais, ar kuriem kopiena lepojas, dēvējot par “Miera nesējiem”. Fonda brīvprātīgie automašīnas nogādājuši uz Hotinu, Sambiru, Pokrovsku, Čerņivtsiem, Dņipro, Kropivincku, Kijivu un citām vietām, no kurām daudzas ir bīstami tuvas frontes līnijām. Tas tiek darīts tādēļ, lai automašīnas nonāktu tieši tur, kur tās ir nepieciešamas, un varam tikai uzteikt Fonda brīvprātīgo drosmi un apņēmību.
Lai gūtu līdzekļus konvoju automašīnām, Fonds un tā brīvprātīgie organizē daudzveidīgus ziedojumu piesaistes pasākumus, piemēram, “Borščs par džipu”, “Alus par džipu”, “Porcelāns par džipu”, “Rallijs par džipu”, “Limonāde par džipu”, “Kapusvētku džips”, “Džezs par džipu”, “Kamermūzika par džipu”, “Brass par džipu” un citas ziedojumu piesaistes aktivitātes. “Ja divās dienās sabiedrība saziedo divus tūkstošus eiro, domāju, ka tas ir diezgan labs rādītājs,” vērtē Dz. Zvejniece. Jautāta, kā tas izdodas, Dzintra ir lakoniska – ar cilvēkiem ir jārunā. “Katram ir savas rūpes – ikdienas darbs, ģimenes, kapusvētki, pašlaik – gatavošanās skolai, bet, ja cilvēkus uzrunā, tad viņi ziedo. Mēs runājam ar cilvēkiem. Turklāt mūsu darbošanās ir visu acu priekšā – konvojēšanai paredzētā automašīna saposta stāv pilsētas centrā pie Alūksnes novada Sabiedrības centra, visi to redz, zina, kas tā ir un kurp dosies. Vēlāk no Pāvela uzzinām arī, kā tai klājas, vai cietusi, vai kādu izglābusi. Konvoja startu izziņojam – cilvēki var atnākt pavadīt, satikties ar drosmīgajiem braucējiem, pacienāties ar ukraiņu sarū-
pēto cienastu. Kā konvojs aizdodas, tā drīzumā tiek gādātas nākamās automašīnas, kuru nosūtīšanai uz fronti kopīgi ziedojam. Tas nav tā – kaut ko izdarām un tad visu gadu lepojamies. Mēs vienkārši turpinām darīt,” uzsver Dz. Zvejniece.
Turklāt ziedojumu piesaistes aktivitātes jau ir pārsniegušas Fonda darbības šķietamās robežas un nu jau norisinās arī Rīgā, Liepājā. “Tas ir Pāvela Čornija un džeza mūziķa Kristiana Kalvas nopelns, kuri sadarbojas džeza labdarības koncertu sērijas organizēšanā – apmeklējums ir fantastisks un ziedojumi dāsni,” stāsta Dz. Zvejniece. Arī pats džeza mūziķis kopā ar Pāvelu jau pabijis Ukrainā, un nav nekā iespaidīgāka kā pašu karavīru stāsti – tas veicina izpratni un rosina reāli palīdzēt. Nenovērtējama šajā ziņā ir arī sadarbība ar alūksnieti Aleksandru Sverčkovu, kurš brīvprātīgi karo Ukrainā un zina, kāds atbalsts karavīriem ir visnepieciešamākais, savukārt Aleksandra sieva rūpējas par mājdzīvniekiem, kuri arī cieš kara plosītajā kaimiņzemē.
Jau 14. konvojs
31. augustā uz Ukrainu dosies četrpadsmitais automašīnu konvojs no Alūksnes, kurš uz Ukrainas frontes līnijām vedīs arī Alūksnes 105. dzimšanas dienas džipu. Šoreiz ir plāns līdz ar džipu nogādāt palīdzību četrkājainajiem draugiem Ukrainā. Tās var būt bļodiņas, siksniņas, suņu un kaķu pārtika utt. Fonds aicina ziedojumus šim nolūkam nest uz veterināro klīniku “Labākie draugi” Alūksnē, Latgales ielā 3A vai uz Fondu, Dārza ielā 8A līdz pat 31. augusta rītam.
“Mēs nespēlējam kariņu, proti, paspēlējāmies un apnika, mēs vienkārši turpinām strādāt, nesot šo nepārtrauktā atbalsta ideju. Šo nekampaņas ideju. Fonds turpinās palīdzēt Ukrainai līdz uzvarai, un mēs esam pateicīgi ikvienam ziedotājam un atbalstītājam! Tikai kopā mēs varam palīdzēt!” saka Dz. Zvejniece, aicinot ikvienu iesaistīties. It īpaši palīdzība nepieciešama frontes līnijās, nodrošinot izturīgu auto tehniku, dronus un citu tehnisku atbalstu.
Organizācijas vadītāja uzsver, ka ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas apmetušies Alūksnē un Apē, izveidojušās ciešas un draudzīgas saites. “Mēs palīdzam ukraiņiem, un viņi palīdz mums, tostarp labprāt un ar prieku iesaistās kopienas aktivitātēs. Sestdien kopā ar ukraiņiem liksim zilus un dzeltenus ziedus Baltijas ceļa atceres ziedu paklājā pie Alūksnes Jaunās pils, tāpat ukraiņu draugi tradicionāli iesaistījušies arī Apes pilsētas svētku norisēs, kas notiek šajā nedēļas nogalē,” stāsta Dz. Zvejniece.
Reklāma