Meklē jauniešu mentorus Vidzemē

Līdz 15. septembrim Vidzemes pašvaldību iedzīvotāji aicināti pieteikties jauniešu mentoru mācībām, kas šoruden norisināsies Valmierā. Mācību mērķis ir sagatavot jaunus mentorus, kuri sniegs atbalstu jauniešiem ar sociālās atstumtības vai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.
Mentorings ir atbalsta un palīdzības process, kas balstās uz uzticības pilnām un ilgstošām attiecībām starp jauno cilvēku un mentoru. Tas palīdz laikus atpazīt jaunieša prasmes, vajadzības un potenciālu, vienlaikus sniedzot iedrošinājumu, motivāciju un praktisku atbalstu.
Andrejs Lūkins, projekta “Skola – kopienā” eksperts, uzsver:
“Mentors ir jaunieša uzticamības persona, piemērs un balsts. Mentors palīdz jaunietim tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, iedrošina un motivē. Aicinām Vidzemes reģiona iedzīvotājus pieteikties un kļūt par mentoriem saviem jauniešiem.
Šobrīd jau esam saņēmuši vairāk par 400 pieteikumu no visas Latvijas, tomēr ir vairākas pašvaldības, kurās interese ir zemāka. Īpaši aicinām atsaukties potenciālos jauniešu mentorus Ogres un Saulkrastu novados!”
Mentoru mācības Valmierā notiks 14., 15. un 16. novembrī, 36 akadēmisko stundu garumā, ar īpašu uzsvaru uz praktiskajām nodarbībām. Pēc mācību pabeigšanas dalībnieki saņems mentora rokasgrāmatu “Jauniešu mentoringa pamati”, kas ietver teorētiskos pamatus, pārbaudītas metodes un praktiskus uzdevumus darbam ar jauniešiem, kā arī apliecību par mācību pabeigšanu.
2025. gada rudenī un ziemas sākumā mācības norisināsies arī Jelgavā, Rēzeknē, Liepājā un Rīgā.
Anna Vītola, klīniskais veselības psihologs, viena no mācību programmas izstrādātājām un mācību lektore no biedrības “Attīstības platforma YOU+”, skaidro:
“Mācību saturs ir balstīts gan starptautiskā pieredzē, gan praktiskā darbā ar Latvijas jauniešiem. Tajā ir iekļauti arī simulācijas uzdevumi un praktiski rīki, kas palīdzēs mentoriem sagatavoties reālām situācijām. To visu praktiski apgūsim trīs intensīvās mācību dienās.”
Pieteikšanās mācībām ir atvērta līdz 15. septembrim, aizpildot anketu šeit: Pieteikšanās forma Pieteikuma anketu var atrast arī projekta “Skola-kopienā” tīmekļa vietnē www.skola-kopiena.lv
