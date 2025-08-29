Mediju organizācijas asi iebilst pret Kultūras ministrijas plānotajām izmaiņām Mediju atbalsta fondā

Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA), Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA) un Latvijas Reģionālo mediju asociācija (LRMA), kas apvieno lielākos elektronisko plašsaziņas līdzekļu un preses izdevējus Latvijā, pauž kategoriskus iebildumus pret Kultūras ministrijas priekšlikumiem par izmaiņām Mediju atbalsta fonda (MAF) darbībā. Tie tika prezentēti 2025. gada 26. augustā Mediju politikas konsultatīvās padomes sēdē. Organizācijas norāda, ka priekšlikumi sagatavoti, ignorējot nozares vairākkārt paustos iebildumus un apdraudot gadu gaitā izveidoto sistēmu, kas līdz šim nodrošinājusi sabalansētu un daudzveidīgu atbalstu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai.
Mediju organizācijas brīdina, ka plānotās reformas būtiski samazinātu nozares strukturālo daudzveidību un mazinātu sabiedrības iespējas saņemt kvalitatīvu un uzticamu saturu. Kultūras ministrijas skaidrojums par kvalitātes celšanu nav pamatots, jo projekta kvalitāti iespējams uzlabot ar citiem instrumentiem – precizējot vērtēšanas kritērijus, paaugstinot prasības un rūpīgāk izvērtējot pieteikumus. Piedāvātās izmaiņas kvalitāti negarantē, bet rada risku sagraut līdzšinējo līdzsvaru.
Papildu satraukumu rada iecere ļaut MAF programmās piedalīties uzņēmumiem ar valsts kapitāla līdzdalību. Šāda prakse kropļotu konkurenci un radītu tiešu apdraudējumu neatkarīgo mediju ilgtspējai, vienlaikus graujot fonda pamatmērķi – stiprināt neatkarīgu, daudzveidīgu un sabiedrībai pieejamu informācijas vidi.
Organizācijas aicina atbildīgās amatpersonas ņemt vērā nozares argumentus un saglabāt līdzšinējo Mediju atbalsta fonda modeli, kas gadu gaitā sevi pierādījis kā sabalansēts un taisnīgs risinājums neatkarīgu mediju attīstības un informatīvās telpas stiprināšanai.
