Abonē! E-avīze
Otrdiena, 30. septembris
Elma, Menarda, Elna
weather-icon
+2° C, vējš 2.12 m/s, A vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Mazpulku jeb jauno lauksaimnieku šī gada raža – ķirbji “Maxima” veikalos būs pieejami oktobra vidū

14:01 29.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

210

Ieskandinot Latvijas rudens ražas laiku, aizvadīts ikgadējais biedrības “Latvijas Mazpulki” ražas seminārs, kura laikā noskaidrots bērnu un jauniešu lolotais ķirbju ražas apjoms, kas nonāks “Maxima” veikalos. Oktobra vidū veikalos “Maxima” iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties vairāk nekā 2500 ķirbjus no Mazpulkiem jeb jaunajiem lauksaimniekiem.

“Maxima Latvija” jau 15 gadus atbalsta biedrību “Latvijas Mazpulki”, sniedzot jauniešiem iespēju uzsākt jauno lauksaimnieku gaitas – sākot ar ražas audzēšanu, turpinot ar praktisku uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanu un dārzeņu tirdzniecību veikalos. Šogad 100 mazpulcēni vecumā no 8 līdz 19 gadiem piedalījās projektā visā Latvijā, pārstāvot 36 novadus – 35 mazpulcēni bija no Kurzemes, 21 no Zemgales, 24 no Vidzemes un 20 no Latgales. Visu vasaru jaunie lauksaimnieki audzēja divu šķirņu ķirbjus: “Kaori Kuri”, hokaido tipa ķirbi ar tumši oranžu miziņu un gaišām svītrām, sverot līdz 1,3 kg, un “Spyro F1”, vienu no mazākajiem Helovīna tipa ķirbjiem, kura izmērs ir 12–15 cm un svars līdz 1,5 kg.

“Vietējo audzētāju atbalsts ir būtisks ne tikai Latvijas ekonomikas stiprināšanai, bet arī mūsu veikalu klientu iespējai izvēlēties svaigus, kvalitatīvus un veselīgus produktus par pieejamu cenu. Ikdienā “Maxima” veikalos ir pieejams daudzveidīgs dārzeņu un augļu piedāvājums no 150 vietējiem audzētājiem, un ik gadu mūsu veikalu plauktos nonāk arī Mazpulku jeb jauno lauksaimnieku audzētā produkcija. Šādā veidā varam bērniem un jauniešiem sniegt vērtīgu un praktisku pieredzi – sākot no produkta izaudzēšanas līdz pat nokļūšanai veikala plauktā. Jau šobrīd klientiem “Maxima” veikalos pieejami aptuveni 60 dažādi vietējie augļi un dārzeņi, un jau oktobrī veikalu klientiem būs iespēja iegādāties arī “Latvijas Mazpulku” audzētos ķirbjus un atbalstīt brašos jauniešus, kuri visas vasaras garumā tos audzēja,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

“Mazie ķirbīši, ko vēlā pavasarī bērni stādīja zemē, nu ir paaugušies un drīz būs gatavi doties uz “Maxima” veikaliem. Šī sezona nav bijusi viegla – laika apstākļi bija neprognozējami un visai nelabvēlīgi, taču tieši tāpēc prieks par katru izaudzēto ķirbīti ir jo lielāks. Mēs redzam, cik daudz bērni ir ieguldījuši darbu, rūpes un pacietību, un tas padara šo ražu īpašu. Aicinām ik vienu oktobra vidū doties uz “Maxima” veikaliem un iegādāties bērnu izaudzētos ķirbīšus. Tā būs ne tikai veselīga un garda izvēle, bet arī atbalsts, kas dos spēku un iedvesmu jaunajiem Latvijas lauksaimniekiem turpināt darīt,” stāsta “Ezerkauliņi” zīmolvedības un komunikācijas projektu vadītāja Laura Kļaviņa.

“Latvijas Mazpulku sadarbība ar “Maxima Latvija” un “Ezerkauliņi” ir būtiska ikgadēja tradīcija. Jau vairāku gadu garumā – 20 gadus kopā ar “Ezerkauliņi” un 15 gadus ar “Maxima Latvija”, bērniem un jauniešiem visā Latvijā ir ekskluzīva iespēja mācīties ne tikai lauksaimniecības un dārzkopības pamatus, bet, kas īpaši svarīgi, apgūt un pilnveidot uzņēmējdarbības prasmes. Arī šogad, spītējot nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, Mazpulku jaunie lauksaimnieki ir izaudzējuši skaistu ķirbīšu ražu, par kuru gandarījums būs gan pašiem audzētājiem, gan arī tiem, kas tos iegādāsies,” stāsta Mazpulku padomes priekšsēdētāja Linda Medne.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursmē cietušas četras automašīnas (3)

19:06 29.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks aizraujošs “Krāmu vakars 2025”

08:14 23.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Malēnieši” devušies prom (1)

08:37 23.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uztrauc situācija autoostas apkaimē

08:10 24.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā (3)

08:00 25.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
30
Septembris
Sākums: 13:00

Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Tatjanas Steklovas gleznu izstāde “Mans vaļasprieks”
Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Izstāžu cikla “Radīts Jaunlaicenē” 4. izstāde
Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Gleznu izstāde “Mirklis pirms…”
Trešdiena
1
Oktobris
Visu dienu

Ceļojošā izstāde “Malēniešu kāršu spēle “Puns””
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kristaps komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas

Tur reāli viss slikti.. Viss īpaši, kad liek abās pusēs max 2m attāluma…

22:03 29.09.2025

peksis komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas

piekrītu

21:14 29.09.2025

Zimmers komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas

Nav jau nekāds brīnums. Viss ielas posms, sākot no Dārza/Helēnas ielas krustojuma ir bez apstāšanās ierobežojumiem. Mašīnas tiek liktas abās pusēs un veidojas slaloms. Daudz transporta līdzekļu tiek[...]

20:05 29.09.2025

Fomka komentē:

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā

Tā bija

08:24 28.09.2025

Juris komentē:

“Malēnieši” devušies prom

Skaistās skulptūras 🥰🤝

21:23 27.09.2025