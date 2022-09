Mazpulcēni piedalās atceres pasākumā “Pikšās”

Foto: no 29. Ziemeru mazpulka albuma

Ik gadu Dobeles novada Bērzes pagastā, Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”

septembra pirmajā svētdienā notiek K. Ulmaņa dzimšanas dienai veltīts pasākums. Šogad

tika pieminēta ievērojamā latviešu politiķa 145. gadskārta.

Uz pasākumu tradicionāli dodas arī mazpulcēni, un Alūksnes novadu tajā pārstāvēja 20

dalībnieki – mazpulcēni no 29. Ziemeru, Strautiņu, Bejas, Alūksnes Bērnu un jauniešu

centra kopā ar vecākiem un mazpulku vadītājiem Sandru Buliņu un Jāni Bērtiņu. “Šoreiz

pasākums norisinājās ar devīzi “Meža dienas “Pikšās””. Kā allaž mazpulcēni veidoja ziedu

paklāju – kas šoreiz bija veltīts Ukrainai. Tirdziņā mazpulcēni piedāvāja rudens veltes un

rokdarbus. Radošajās darbnīcās šogad tika piedāvātas interesantas spēles, kas izgatavotas

no koka. Kokā varēja arī iededzināt senās latviešu zīmes. Notika piemiņas brīdis pie Kārļa

Ulmaņa piemiņas akmens, pasākumu kuplināja ansamblis “Dobeles zemessargi”,” stāsta J.

Bērtiņš.

Sestdien Alūksnes novada mazpulcēni piedalīsies Pļaujas svētkos Ottesmuižā, kur

piedāvās pašu izaudzēto, izgatavoto, sarūpēto, kā arī no ziediem un augiem veidos notis un

nošu atslēgu kā sveicienu ansambļiem, kuri Pļaujas svētku apmeklētājus priecē ar skaistām

dziesmām.