Mazpulcēni lepojas ar ķirbju ražu

Šogad Latvijas Mazpulku ķirbju biznesa projektā iesaistījās 100 dalībnieki – mazpulcēni un viņu ģimenes, kas ar aizrautību un neatlaidību šīs lielās ogas audzēja visā Latvijā. Neskatoties uz sarežģītajiem laikapstākļiem, raža tika ievākta, un ķirbju audzētāji pulcējās kopīgā pasākumā, lai dalītos pieredzē un svinētu paveikto. Tajā piedalījās arī Alūksnes novada mazpulcēni, kuri var lepoties ar labu ražu. Attēlā – Alūksnes novada mazpulcēni Madara Zellāne un Estere un Renārs Tarasi kopā ar vadītāju Sandru Buliņu rāda savus izaudzētos ķirbjus.
Latvijas Mazpulku ķirbju biznesa projekta noslēguma pasākums notika Siguldas novada Mores pagastā, Latvijas mazpulkiem, “Ezerkauliņiem” un “Maxima Latvija” kopā pulcējot 80 dalībniekus.
Tā bija iespēja gūt iedvesmu, uzzināt ko jaunu par lauksaimniecību un paplašināt draugu un domubiedru loku. Īpaši vērtīga bija “Ezerkauliņi” ražošanas tehnologa Ivo Mūrnieka dalīšanās ar zināšanām par ķirbju audzēšanu, novākšanu un sagatavošanu tirdzniecībai. Arī paši mazpulcēni pastāstīja par savu pieredzi – izaicinājumiem, ražas apjomiem un gūtajām mācībām. Savukārt dienas noslēgumā bērniem bija neliela atpūta un piedzīvojums, jo dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā uz “Safari parku” Morē, kur varēja pabarot savvaļas dzīvniekus.
Ķirbji drīzumā nonāks veikalos
Alūksnes novadu pasākumā pārstāvēja Madara Zellāne no Strautiņu mazpulka un Estere un Renārs Tarasi no Alūksnes mazpulka – visi trīs iesaistījušies Mazpulku ķirbju biznesa projektā. Jau šoruden bērnu izaudzētais nonāks lielveikalos, bet, lai tas veiksmīgāk notiktu, uzklausīja norādījumus. “Ķirbju audzētāji saņēma īpašas uzlīmes, kas jāpiestiprina pie izaudzētajiem ķirbjiem, lai pircēji veikalā varētu uzzināt, kurš bērns ķirbi audzējis. Uzklausījām arī norādījumus par fasēšanu, saņēmām speciālus maisus, kuros varēs likt ap 10 – 15 ķirbjiem. Vēlāk gan ķirbjus pārliks kopējā maisā un to, kurā veikalā nonāks katra bērna izaudzētais, vairs nevarēs precīzi zināt. Nav tā, ka Alūksnes novadā audzētie ķirbji obligāti nonāks mūsu novadā. Tādēļ ļoti priecājamies par katru fotogrāfiju vai ziņu no pircējiem, kur nopērk mūsu novadā audzētos ķirbjus. Piemēram, reiz Bauskā tika nopirkts Alūksnē izaudzētais ķirbis un mēs par to saņēmām ziņu. Arī Alūksnes veikalos ir nonākusi mūsu audzētā raža, un par to vienmēr ir īpaši liels prieks. Jāteic gan, ka mazpulcēnu audzēto veikalos vienmēr izpērk ļoti ātri,” stāsta Alūksnes novada mazpulku vadītāja Sandra Buliņa.
Ideālie ķirbji tirdzniecībai
Lielākoties bērnu audzētie ķirbji jau ir nogatavojušies, tāpēc arī uz pasākumu katrs bērns ņēma līdzi vienu savu audzēto ķirbi. Tiem bērniem, kuriem ķirbji vēl ir zaļi, laiks vēl ir ļaut tiem nogatavoties. Visiem bērniem bija jāaudzē vienādas šķirnes ķirbji –
‘Kaori Kuri’ un ‘Spyro F1’. Abām šķirnēm raksturīgs tas, ka ķirbji neizaug lieli, – katrs sver līdz pusotram kilogramam, kas ir ideāls izmērs tieši tirdzniecībai. Pēc ķirbjiem ieradīsies līdz 10. oktobrim. “Par izaudzēto bērniem arī samaksās. Cik tas būs, šobrīd nav zināms. Viss būs atkarīgs no tirgus cenas, bet līdz šim bērniem vienmēr ir ļoti labi samaksāts, un par to satraukuma nav,” saka S. Buliņa.
“Šādi pasākumi vienmēr ir ļoti vērtīgi. Iedvesmo un iedrošina darīt. Arī uzņemšana vienmēr ir ļoti jauka, jūtamies novērtēti un vajadzīgi. Arī “Maxima” ir pateicīga par šo sadarbību un šoreiz bērniem par darbu dāvināja cepurītes ar uzņēmuma logo. Katru gadu sadarbībā ar “Ezerkauliņiem” bērni audzē kādu dārzeni. Viņi dod sēklas un audzēšanu pilnībā uztic mazpulcēniem. Ķirbi bērni neaudzēja pirmo gadu, ir bijis arī iepriekš, savukārt, kādu dārzeni mazpulcēni audzēs nākamgad, uzzināsim konferencē janvārī. Vienmēr izvēlas dārzeņus, ko bērniem ir viegli izaudzēt. Piemēram, iepriekš bērni ir audzējuši kartupeļus, burkānus, sīpolus, krāsainas bietes, pastinakus,” stāsta S. Buliņa.
Prieks darīt un mācīties kopā
Pasākumā piedalījās arī Estere Tarase, Alūksnes mazpulka priekšniece. “Ķirbju audzēšanā iesaistījos pirmo gadu, un man ļoti patika rūpēties par dārzu – laistīt, ravēt un kopumā sekot līdzi procesam. Protams, lielu palīdzību sniedza arī ģimene, ieteicot, kā darīt labāk. Man pašai ķirbji negaršo, toties garšo gurķi un tomāti, tāpēc būtu forši, ja nākotnē būtu iespēja audzēt arī tos. Mazpulkā esmu vienu gadu. Pirms tam piedalījos nometnē, kas mani ieinteresēja iesaistīties mazpulkā, jo mazpulkā var darīt daudz interesantu lietu. Īpaši forši ir kopīgie pasākumi, kur var satikt citus mazpulcēnus, kuri strādā tieši tāpat kā es. Piemēram, visi audzējam ķirbjus, un var salīdzināt, kā katram veicas. Man ļoti patīk darboties mazpulkā, īpaši patīk tas, ka gatavojam ēst un mācāmies kopā jaunas lietas,” saka Estere.
Vaicāta par to, cik viegli vai grūti bērnus ir ieinteresēt audzēt dārzeņus, S. Buliņa atzīst, ka tā ir katra bērna izvēle, bet nekad nav neviens bērns jāpiespiež. “Tie, kuri to dara, dara un nav jāpierunā. No katra mazpulka biznesa projektā var piedalīties līdz trīs bērniem, tas mūsu gadījumā ir optimāli. Vispirms piedāvāju bērniem, kuriem ir iespēja jeb zeme, vieta, kur audzēt. Svarīga ir arī ģimenes iesaiste un atbalsts, jo bērns pilnīgi viens pats visus darbus nevar izdarīt, piemēram, ar lāpstu visu dārzu neuzraks. Un vai vispār vecāki atļauj, ka viena dārza daļa būs tikai kā šogad ar ķirbjiem. Ja vecāki piekrīt un akceptē, tad viss ir labi un izdodas,” saka S. Buliņa.
UZZINI UN IESAISTIES
Biedrība “Latvijas Mazpulki” īsteno projektu “Uzzini un iesaisties!” Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai. Projekts norisinās sešos novados – Alūksnes, Smiltenes, Saldus, Kuldīgas, Jelgavas un Talsu, iesaistot gan Ukrainas ģimenes, gan vietējo kopienu pārstāvjus. Projekta ietvaros tiek organizēti kultūrorientācijas kursi un kopienas saliedēšanas pasākumi, lai veicinātu mērķa grupas savstarpējo sapratni, uzlabotu Ukrainas civiliedzīvotāju zināšanas par Latvijas kultūru, vērtībām, tiesisko sistēmu un ikdienas dzīvi, kā arī rosinātu viņus aktīvi iesaistīties vietējās kopienas dzīvē. Pirmās projekta aktivitātes Alūksnes novadā jau notikušas, piemēram, Draudzības diena zemnieku saimniecībā “Igaunīši”, piedalījās un svinēja Rudens ražas svētkus Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta”. Tuvākais pasākums – 11. oktobrī, kad plānoti kultūrorientācijas kursi Alūksnes Jaunajā pilī “Ceļojums muzejā” ar Jolantu Baldiņu. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
