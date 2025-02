Mazie pētnieki iepazīst laikraksta tapšanas noslēpumus

25. februārī “Alūksnes un Malienas Ziņu” redakcijā valdīja dzīvespriecīga rosība – Brūža ielu 1, Alūksnē, piepildīja bērnu smiekli un čalas. Ciemos bija ieradušies Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” grupiņas “Pūcītes” audzēkņi.

Mazie viesi ar aizrautību iepazina laikraksta tapšanas aizkulises – kā žurnālists apraksta notikumus, kā top fotogrāfijas un kā tās nonāk uz laikraksta lappusēm. Īpašu interesi bērnos raisīja maketētāja darbs – veiklās roku kustības, ar kurām teksts un attēli iegūst savu vietu avīzē. Kad viss ir sagatavots, avīzi iespiež tipogrāfijā un pastnieks nogādā lasītājiem. Lai bērni labāk izprastu procesu, bērniem tika piedāvāts pašiem izmēģināt dažus soļus – izdomāt kāda varētu būt viņu laikraksta pirmā lapaspuse.

Bērni ar prieku atzina, ka zina, kas ir avīze, un daudzi to redzējuši savās vai vecvecāku mājās. Redakcijas darbinieki priecājās par zinātkārajiem viesiem un cer, ka kāds no viņiem nākotnē kļūs par jaunu, aizrautīgu žurnālistu. Iespējams, pēc gadiem kāda no “Pūcītēm” atgriezīsies šajā pašā redakcijā, jau kā reportieris, fotogrāfs vai maketētājs. Lai bērnos vienmēr saglabājas zinātkāre un vēlme atklāt ko jaunu, lai grāmatas un avīzes kļūst par labākajiem draugiem un lai paši kādreiz radītu aizraujošus stāstus!