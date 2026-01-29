Mazāk jaundzimušo un laulību, bet arī mazāks mirušo skaits

Smiltenes novadā 2025. gadā reģistrēti 114 jaundzimušie, tas ir par 7 jaundzimušajiem mazāk kā 2024. gadā. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 63 laulības (2024. gadā – 80), tajā skaitā 2 laulības noslēgtas baznīcā. Reģistrēti 199 miršanas fakti, tas ir par 7 mazāk kā 2024. gadā. Pērn saņemti 11 iesniegumi par uzvārda maiņu un viens iesniegums par vārda maiņu.
Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā sastādīti 114 dzimšanas reģistri. 110 bērniņu deklarētās dzīvesvietas ir Smiltenes novadā, bet 4 bērniņu – citā pašvaldībā. No 114 reģistrētajiem jaundzimušajiem – 57 meitenes un 57 zēni. Visvairāk dzimušo (15) reģistrēti augustā un oktobrī, vismazāk (6) februārī. 38 ģimenēs dzimis pirmais bērniņš, 34 ģimenēs otrais bērniņš, 23 ģimenēs trešais mazulis, 9 ģimenēs sagaidīts ceturtais bērns, 4 ģimenēs dzimis piektais bērns, 3 ģimenēs sestais un divās ģimenēs septītais bērniņš. Laulībā dzimis 61 bērns, atzīta paternitāte 49 bērniem. Nav ieraksta reģistros par bērna tēvu 4 bērniem. Aizvadītais gads īpaši laimīgs bija divās ģimenēs, kurās piedzimuši dvīnīši.
Vārdu izvēle ļoti “raiba” un daudzveidīga. 12 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Meitenēm – Nora Anna, Sallija Mija, Nikola Nika, Mia Emīlija. Zēniem – Alberts Ādams, Lūkass Pauls, Valts Kārlis, Klāvs Adrians, Gabriels Henriks, Eliots Jānis, Orlando Kevins, Rodrigo Rauls. Meitenēm populārākais vārds, ko vecāki dāvājuši – Paula (3), Adelīna, Maija, Karolīna, Patrīcija, Amanda, Olīvija, Luīze (2). Zēniem iecienītākie vārdi Mārcis (3), Gustavs, Pauls, Everts, Kurts (2). Vecāki saviem mazuļiem izvēlējušies arī latviskus vārdus: Maija, Elza, Miķelis, Jānis, Kārlis, Augusts, Dāvis. Pērn mazuļu vecāki bijuši radoši, izvēloties savām atvasēm neparastus vārdus: meitenēm – Tifānija, Zīle, Romija. Zēniem – Hanss, Heino, Brajens, Nikalaijs, Orlando.
400 eiro pabalsts jaundzimušajam
“Ikkatrs mazais novada iedzīvotājs ir svarīgs pienesums novada attīstībai nākotnē, kurš ir jāatbalsta un jālolo jau šodien. Lai sveiktu jauno novada iedzīvotāju, reģistrējot bērnu Smiltenes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, ģimene saņem ne tikai dzimšanas apliecību, bet arī grāmatu “Mūsu Bērns”, kura ir kā maza enciklopēdija jaunajiem vecākiem, lai atvieglotu viņu ikdienu mazuļa audzināšanā, kopšanā, uztura izvēlē un mazulim labvēlīgas vides radīšanā. Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju materiālu pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā – ja abi bērna vecāki un bērns ir deklarēti Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 400 eiro, savukārt, ja viens no bērna vecākiem un bērns ir deklarēti Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir 50 % apmērā,” stāsta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģele.
Reģistrētas 63 laulības, šķirtas – 23
Nodaļā 2025. gadā reģistrētas 63 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgta 61 laulības reģistrācija. Uz Raunas Evaņģēliski luteriskās baznīcas paziņojuma pamata sastādīti 2 laulības reģistri. Laulībā pirmo reizi stājās – 45 vīrieši un 41 sieviete, otro reizi – 16 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi – 2 vīrieši un 2 sievietes. Pirmo reizi laulībā devušies 36 pāri, savukārt 27 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā. Jaunākajam līgavainim bija 26 gadi, vecākajam – 74, jaunākajai līgaviņai – 23 gadi, vecākajai – 76 gadi. Visvairāk laulības reģistrētas augustā (16) un jūnijā (10), vismazāk – janvārī (1), martā un novembrī.
43 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 12 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 6 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, viena ģimene veidojusi kopīgu dubultuzvārdu un vienā ģimenē vīrs izvēlējies sievas uzvārdu.
Dzimtsarakstu nodaļā tiek saņemti tiesu un notāru spriedumi par laulības šķiršanu un uz šo dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2025. gadā tika saņemti 23 paziņojumi par laulības šķiršanu.
Mirušo skaits – 199 personas
Dzimtsarakstu nodaļā 2025. gadā reģistrēti 199 miršanas fakti, to skaitā 173 novada iedzīvotāji un 26 citās pašvaldībās dzīvojošie. Mirušas 123 sievietes un 76 vīrieši. Mirušo personu sadalījums pēc vecumiem: 0–1 gads 1 persona, 31–40 gadi 2 personas; 41–50 gadi 2 personas; 51–60 gadi 9 personas; 61–70 gadi 31 persona; 71–80 gadi 48 personas; 81–90 gadi 82 personas; 91–100 gadi 24 personas. Visaugstākais mirušo personu skaits bija jūlijā un decembrī (24), vismazākais augustā (7). Apkopotā informācija liecina, ka 2025. gadā galvenie nāves cēloņi – sirds saslimšanas (70), vēža intoksikācija (35), asinsvadu saslimšanas (39), plaušu slimības (16), nieru slimības (14), alkohola intoksikācija (7), noslīkšana (2), pakāršanās (1) un citi (15).
