Maz ziņo par vides pārkāpumiem

Alūksnes novada iedzīvotāji par dažādiem vides pārkāpumiem Valsts vides dienestam pagājušajā gadā ziņojuši 14 reizes. Dienests visus gadījumus izvērtējis, un vien pieci izrādījušies pamatoti. Par pārkāpumiem iedzīvotāji arī turpmāk var ziņot, zvanot uz Vides SOS tālruni, sūtot e-pasta vēstules vai izmantojot Vides SOS mobilo lietotni.

No 14 pērn saņemtajiem ziņojumiem, astoņi bijuši par smaku no SIA “Alūksnes putnu ferma”, stāsta Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Karīna Dvorjaņinova. Tikai vienā no gadījumiem ziņojums apstiprinājās. “Saņemtie ziņojumi par smaku pārsvarā iesniegti laikā, kad valdīja neraksturīgi augstas gaisa temperatūras, atmosfēras spiediena ietekme, kā arī bezvējš, kas neļāva smakām izkliedēties. Veicot pārbaudes konstatēts, ka tehnoloģiskos procesus ievēro un uzņēmums darbojas atbilstoši vides prasībām,” norāda K. Dvorjaņinova.

No tiem ziņojumiem, kurus Valsts vides dienests saņēmis un pēc pārbaužu veikšanas atzinis par pamatotiem, divi sniegti par atkritumu apsaimniekošanas prasību neievērošanu. “Vienā no gadījumiem pārbaudes laikā uzņēmuma teritorijā konstatēta atkritumu dedzināšana, par ko uzsākts administratīvā pārkāpuma process un vainīgā persona sodīta. Vienā gadījumā Alūksnes novada iedzīvotājs sūdzējies par šķietami nesaskaņotiem rakšanas darbiem. Pēc dienesta veiktās pārbaudes pārkāpumi netika konstatēti. Rakšanas darbi veikti, lai ierīkotu laukumu,” skaidro K. Dvorjaņinova. Viens no ziņojumiem saņemts par avārijas rezultātā radušos eļļas noplūdi no automašīnas uz autoceļa. Izlijusī eļļa veiksmīgi savākta ar absorbentu. Autoceļa apsaimniekotājs organizēja izlietotā absorbenta nodošanu bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.

Valsts vides dienests arī turpmāk aicina, pamanot negodprātīgu rīcību pret vidi, ziņot dienestam, zvanot uz Vides SOS tālruni +371 26338800, vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju. Lietotnē Vides SOS 2022. gadā veikti vairāki uzlabojumi, tādēļ, pirms izmantot lietotni, dienests aicina pārliecināties, ka viedtālruņos ir lejupielādēta jaunākā pieejamā lietotnes versija.

Statistika

Valsts vides dienests 2022. gadā kopumā visā Latvijā saņēmis vairāk kā 8000 ziņojumus, kas ir par apmēram 17 % vairāk nekā pērn. Kopumā iedzīvotāji par dažādiem vides pārkāpumiem ziņojuši, zvanot uz Vides SOS tālruni 3420 reizes, Vides SOS mobilajā lietotnē, ziņojot 4180 reizes un sūtot 570 e-pasta vēstules. Par pieaugošu sabiedrības līdzdalību vides pārkāpumu novēršanā liecina ziņojumu skaita palielinājums visos saziņas kanālos.