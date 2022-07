“Maxima” veikalos trūkst cukura?

Alūksnes novada iedzīvotāji vērsās redakcijā ar lūgumu skaidrot, kādēļ “Maxima” veikalos Alūksnē nav nopērkams cukurs. “Ir vasara, ogu sezona, kad tas īpaši nepieciešams ievārījumu un kompotu gatavošanai, kādēļ tas nav nopērkams? Kāds tam ir iemesls? Un – kad situācija mainīsies? Vai arī cena tam mainīsies?” neizpratnē ir alūksnieši. “Pašreiz patiesi ir ļoti liels pieprasījums pēc cukura, ņemot vērā, ka šajā vasaras periodā aktīvāk tiek gatavoti dažādi ievārījumi un citi konservējumi. Līdz ar to cukurs patiesi ir pieprasīts abos Alūksnes veikalos. Lai apmierinātu lielo pieprasījumu, tiek pārplānotas piegādes un to apjomi, līdz ar to, tuvākajā laikā cukura piegādēm vajadzētu nostabilizēties, un prece atkal būs pieejama veikalos. Attiecībā uz cenu – pašreiz, piemēram, viens kilograms cukura “Extra line” maksā 0,69 eiro, kas ir tā standarta cena “Maxima” veikalos,” laikrakstam atbild “Maxima Latvija” pārstāve Laura Bagātā.

Raksta tapšanas brīdī “Maxima” veikalos patiešām nebija pieejams cukurs, taču pirmdien, 25.jūlijā, tas jau bija veikalu plauktos. Cukurs gan visu šo laiku bija nopērkams citos Alūksnes veikalos.