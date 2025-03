Maršrutā Alūksne-Alsviķi-Ape no aprīļa slēgs divus pusdienlaika reisus

Reģionālo autobusu maršrutā Alūksne-Alsviķi-Ape no šā gada 1.aprīļa tiks slēgti divi pasažieru mazāk pieprasīti pusdienlaika reisi, vienlaikus atklājot divus jaunus pēcpusdienu reisus, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā (ATD).

Maršrutā Alūksne-Alsviķi-Ape autobuss turpmāk darba dienās un sestdienās no Alūksnes autoostas izbrauks plkst.14.10, bet no Apes – plkst.15.

Savukārt reisi plkst.11.45 no Alūksnes un plkst.12.35 no Apes turpmāk tiks slēgti. Tādējādi iedzīvotāji varēs pēcpusdienās ērtāk nokļūt no Alūksnes Apē, skaidro direkcijā.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.