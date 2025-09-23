Abonē! E-avīze
Otrdiena, 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
“Malēnieši” devušies prom

08:37 23.09.2025

Sandra Apine

223

Vērīgi lasītāji pamanījuši, ka pazudušas koka skulptūras “Malēnieši”, kuras atradās atpūtas vietā “Zirgu dzirdinātava” pie Alūksnes ezera Kolberģa ielas malā. Izrādās, tās devušās “pelnītā atpūtā” uz visiem laikiem.

Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Spodra” darbu vadītāja Ingrīda Ribozola pastāstīja, ka skulptūras noņemtas pirms aptuveni divām nedēļām, jo ir savu laiku nokalpojušas, proti, sapuvušas. “Malēniešu skulptūras “Zirgu dzirdinātavā” tika izvietotas pirms desmit gadiem, un tik ilgs laika posms ārā koka darbam nav nācis par labu. Mēs gan periodiski koku apstrādājām ar īpašu līdzekli, taču pamatnes ir satrupējušas, “Malēnieši” apauguši ar sēnēm… Tas ir neatgriezenisks process. Turklāt skulptūras jebkurā brīdī varētu apgāzties, ja kāds atslietos, tādēļ, var teikt, ka tās bija arī bīstamas,” iemeslus, kādēļ figūras demontētas, skaidro I. Ribozola. Šogad tās vairs nav apstrādātas ar pretpuves līdzekli – tam vairs nesaskatīta jēga, jo skulptūrām jau šogad bija paredzēta “došanās pensijā”. Tādēļ izpalikuši arī ziedu brunči un citi “Malēniešu” aksesuāri, par kuru trūkumu uztraucās iedzīvotāji.

Skulptūras pašlaik gaida utilizāciju. “Novietosim zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumā, kur tās plānots sašķeldot. Tas nozīmē, ka skulptūras savu dzīvi turpinās Alūksnes puķu dobēs vai koku apdobēs, kur nu mēs šo kompostu izmantosim,” stāsta “Spodras” pārstāve.

Jautāta, vai plānots izveidot kaut ko vietā vai varbūt darināt “malēniešu” dublikātus, I. Ribozola teic, ka šis jautājums ir pašvaldības pilsētvides plānotāju ziņā, taču iestādes līmenī pašlaik nav ideju par jauniem objektiem “Zirgu dzirdinātavā”. “Tagad ir rudens, un līdz pavasarim varbūt radīsies kādas jaunas ieceres,” teic I. Ribozola, aicinot arī sabiedrību paust savas domas – ko iedzīvotāji vēlētos šajā krastmalā redzēt. “Viss jau mainās, un arī šo ainavu nomainīs kāda cita,” mierina iestādes pārstāve.

Atgādināsim, ka Malēniešu koka figūras atpūtas vietā izvietotas 2015. gadā. “Toreiz iestādes darbinieki saskatīja, ka šajā ezera krastmalā, cilvēku iemīļotā vietā, iecienītā peldvietā, vajadzētu izvietot kaut ko interesantu, aci piesaistošu. Likām galvas kopā, un dzima ideja par Malēniešu skulptūrām – skices izstrādāja mākslinieks Gintars Čerbikovs, skulptūras izgatavoja Jānis Pūpols. I. Ribozola uzsver, ka šī iecere bijusi ļoti veiksmīga – izmantojot muižas parkā kritušos kokus, pašu ieguldīto darbu un minimālus līdzekļus, radīts iedzīvotājiem un viesiem interesants un ar laiku iemīļots vides objekts.

“Malēnieši” 2022.gadā:

