Mākslas skolu vadīs Ilze Egle

Alūksnes novada pašvaldība augusta domes sēdē vienbalsīgi nolēma par Alūksnes Mākslas skolas direktori iecelt Ilzi Egli un novēlēja jaunajai direktorei strādāt tā, lai bērniem būtu prieks iet uz skolu un mācīties.
Iedrošinājuši kolēģi
“Mākslas skola sirdī un dvēselē ir mana skola. Biju pirmā izlaiduma 1994. gadā šīs skolas absolvente,” stāsta Ilze Egle. Viņa Mākslas skolā par pedagoģi strādā jau 12 gadus, pasniedzot bērniem digitālo dizainu. “Mācīju skolēniem zīmēt datorā, mācību stundas pasniedzu arī Alūksnes vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā,” par savu pedagoga darba lauku stāsta skolotāja. Kad izsludināta Mākslas skolas direktora amata vakance, viņa, kolēģu uzmundrināta, pieteikusies. “Ilze, tev taču ir jāiet, mums nevajag svešus, kuri to darīs, ej un turpini iesākto,” mudinājuši kolēģi, kas arī bijusi laba motivācija pieteikties Paralēli direktores darbam, I. Egle turpinās bērniem pasniegt digitālo dizainu, kas tagad saucas citādāk – mediju pamati -, bet nozīmē to pašu – zīmēt datorā – Mākslas skolā un arī ģimnāzijā. Viņa atklāj, ka šajā jomā ir problemātiski atrast pasniedzējus, jo mācību priekšmets ir samērā specifisks.
Saglabās esošās vērtības
Jautāta par pārmaiņām, plāniem un mērķiem, kādus jaunā direktore vēlētos īstenot, viņa atbild, ka vispirms grib saglabāt esošās vērtības. “Pašlaik ir izaicinājums realizēt visas jaunās mācību programmas, kas skolai no jauna paredzētas valstiskā līmenī un vairāku gadu garumā jāievieš,” stāsta I. Egle. Viņas ieskatā līdz šim skolai trūcis publicitātes, jo tajā notiek tik daudz aktivitāšu kā, piemēram, dažādas izstādes, skolēnu diplomdarbu aizstāvēšana, skola katru gadu apmeklētājiem ir atvērta Muzeju naktī. Vērtējot pēc apmeklētības, daudzi to pat nezina. “Šis ir lauciņš, kurā tuvākajā laikā vajadzētu piestrādāt, tātad vairāk un dažādos veidos aktīvāk informēt sabiedrību par to, kas skolā notiek,” saka Ilze un piebilst, ka darāmie darbi radīsies laika gaitā.
Mākslas skola iesaistījusies vairākos gan vietējās nozīmes, gan starptautiskos projektos. Vasaras pēdējās dienās I. Egle piedalījusies arī apmācībās, kas saistītas ar iespējamo dalību ERASMUS projektā. Tāpat viņa skolu pārstāvējusi profesionālās ievirzes skolu direktoru seminārā Ogrē.
Jaunā direktore informē, ka Mākslas skolas pedagogu kolektīvs jaunajam mācību gadam ir nokomplektēts, sagaidīta arī jauna skolotāja Madara Zaķe, kura bērniem mācīs gleznošanu. Viņu ar 1. septembri plānots iecelt arī par mācību pārzini.
