Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas ir obligāti jāizmeklē uz ĀCM

Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.
Turpmāk laboratoriski uz ĀCM būs jāizmeklē arī mežacūkas, kuras nomedītas Alūksnes novada Annas, Jaunannas, Kalncempju un Zeltiņu pagastā.
Tāpat laboratoriski uz ĀCM turpmāk būs jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Dienvidkurzemes novada Vecpils pagastā, Gulbenes novada Beļavas un Stāmerienas pagastā, kā arī Limbažu novada Umurgas pagastā un Valmieras novada Kocēnu pagastā.
Vienlaikus turpmāk uz ĀCM būs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Krāslavā, Limbažos un Valdemārpilī.
Savukārt uz ĀCM turpmāk vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas un Kastuļinas pagastā, kā arī Limbažu novada Alojas, Braslavas, Pāles un Salacgrīvas pagastā.
Turpmāk uz ĀCM vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Ogres novada Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Madlienas un Ogresgala pagastā, kā arī Siguldas novada Mālpils pagastā.
Tāpat uz ĀCM turpmāk vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Alojā un Staicelē.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 29 novadu un sešu valstspilsētu teritorijās.
LETA jau vēstīja, ka ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 55 mežacūkām astoņu novadu 28 pagastos.
Tāpat ĀCM pērn Latvijā tika konstatēts kopumā 1500 mežacūkām, kas ir līdz šim lielākais ĀCM gadījumu skaits mežacūkām viena gada laikā. ĀCM pagājušajā gadā tika konstatēts mežacūkām kopumā 29 novadu 199 pagastos, kā arī četru pilsētu teritorijās.
Pērn Latvijā tika reģistrēti arī 12 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar vairāk nekā 27 700 cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
