Mainīs Pededzes pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2023.gada 25.maija tiek mainīts Alūksnes novada Pededzes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Pededzes pagastā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.12 līdz 13 tiks nodrošināti līdzšinējās pasta nodaļas telpās Krustcelēs. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji var izvēlēties pasta pakalpojumus saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā.

“Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu Pededzes pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 2700 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi,” informē VAS Latvijas Pasts pārstāve Gundega Vārpa.

Tāpat kā līdz šim, Pededzes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Krustcelēs iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.