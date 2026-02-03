Maģiska Valentīndiena Alūksnē: Cepurītes sala iemirdzēsies mīlestības gaismā

Šī gada 14. februārī Alūksne aicina uz unikālu Valentīndienas notikumu. Tikai vienu vakaru, no pulksten 18.00 līdz 22.00, Alūksnes ezera romantiskākā vieta – Cepurītes sala – pārvērtīsies mirdzošā gaismas oāzē, piedāvājot neaizmirstamu pastaigu pa aizsalušo ezeru. Pasākuma laikā sala tiks īpaši izgaismota, radot pasakainu atmosfēru ezera vidū. Šis notikums ir veltījums mīlestībai, dabai un Alūksnes ziemas burvībai, ļaujot ikvienam pārim, ģimenei vai draugu kompānijai izbaudīt mierpilnu un romantisku vakaru unikālā vidē.
Cepurītes jeb Mīlestības sala jau izsenis tiek uzskatīta par vienu no Alūksnes ezera romantiskākajiem simboliem. Kā vēsta leģenda, mīlestības un uzticības simbols – Cepurītes sala – radies no ezera dzelmē zudušā līgavaiņa cepures, un vēl šodien dzīvs ir nerakstītais likums, ka pie tās vienlaikus drīkst piestāt tikai viena laiva ar vienu mīlētāju pāri. Taču Valentīndienas vakarā, kad ezeru klāj ledus tilts, šī maģiskā robeža zūd – šajā reizē sala atveras ikvienam.
Lai nokļūtu līdz izgaismotajai salai, apmeklētāji aicināti uziešanai uz ezera ledus izmantot iebrauktās sliedes no peldvietām Pilssalā, Zirgu dzirdinātavā, Mellumā un “Līkais bērzs”. Organizatori aicina apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu, siltu apģērbu un ērtus apavus, kā arī ievērot piesardzību uz ledus. Omulīgākai noskaņai iesakām pirms vai pēc pastaigas apmeklēt kādu no Alūksnes kafejnīcām. Informējam, ka pasākuma laikā publicitātes nolūkos tiks veikta fotografēšana un filmēšana.
Pasākumu organizē Alūksnes Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Alūksnes ezera apsaimniekotāju “Alja”.
