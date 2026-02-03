Abonē! E-avīze
Trešdiena, 4. februāris
Aīda, Ida, Vida
weather-icon
+-20° C, vējš 0.9 m/s, Z vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Maģiska Valentīndiena Alūksnē: Cepurītes sala iemirdzēsies mīlestības gaismā

08:49 03.02.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

247

Šī gada 14. februārī Alūksne aicina uz unikālu Valentīndienas notikumu. Tikai vienu vakaru, no pulksten 18.00 līdz 22.00, Alūksnes ezera romantiskākā vieta – Cepurītes sala – pārvērtīsies mirdzošā gaismas oāzē, piedāvājot neaizmirstamu pastaigu pa aizsalušo ezeru. Pasākuma laikā sala tiks īpaši izgaismota, radot pasakainu atmosfēru ezera vidū. Šis notikums ir veltījums mīlestībai, dabai un Alūksnes ziemas burvībai, ļaujot ikvienam pārim, ģimenei vai draugu kompānijai izbaudīt mierpilnu un romantisku vakaru unikālā vidē.

Cepurītes jeb Mīlestības sala jau izsenis tiek uzskatīta par vienu no Alūksnes ezera romantiskākajiem simboliem. Kā vēsta leģenda, mīlestības un uzticības simbols – Cepurītes sala – radies no ezera dzelmē zudušā līgavaiņa cepures, un vēl šodien dzīvs ir nerakstītais likums, ka pie tās vienlaikus drīkst piestāt tikai viena laiva ar vienu mīlētāju pāri. Taču Valentīndienas vakarā, kad ezeru klāj ledus tilts, šī maģiskā robeža zūd – šajā reizē sala atveras ikvienam.

Lai nokļūtu līdz izgaismotajai salai, apmeklētāji aicināti uziešanai uz ezera ledus izmantot iebrauktās sliedes no peldvietām Pilssalā, Zirgu dzirdinātavā, Mellumā un “Līkais bērzs”. Organizatori aicina apmeklētājus izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu, siltu apģērbu un ērtus apavus, kā arī ievērot piesardzību uz ledus. Omulīgākai noskaņai iesakām pirms vai pēc pastaigas apmeklēt kādu no Alūksnes kafejnīcām. Informējam, ka pasākuma laikā publicitātes nolūkos tiks veikta fotografēšana un filmēšana.

Pasākumu organizē Alūksnes Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Alūksnes ezera apsaimniekotāju “Alja”.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē piedzīvots stindzinošs sals: termometra stabiņi noslīdējuši līdz –25 grādiem

13:03 01.02.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Brūža ielā 4 deg sodrēji, neviens nav cietis

14:37 28.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Tulko” cilvēku pēc sejas vaibstiem

08:00 28.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Olimpisko spēļu sastāvā seši novadnieki

14:14 29.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Miljons eiro centra atjaunošanai

08:01 28.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Velta grāmatu Dzidras Mazikas piemiņai

15:51 31.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Vai sekosi līdzi ziemas olimpiskajām spēlēm?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
4
Februāris
Sākums: 11:00

“Par prieku sev un citiem” tikšanās “Pavasara darbi”
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 10:00

Iknedēļas tikšanās senioriem “Pavasara darbi”
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Rvīnu Vardi
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 17:30

“Mežiniekos” slēpojums
Ceturtdiena
5
Februāris
Sākums: 18:30

Filma “Tumšzilais evaņģēlijs”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

Varbūt pavasarī kad nokusīs😋

17:30 26.01.2026

Jānis komentē:

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas

Kāpēc gan šiem zemju īpašniekiem būtu jāierodas uz tikšanos? Vai tiem kuri ierastos piedāvātu lielāku cenu? Smieklīgi komentāri...

09:22 26.01.2026

Ilgonis komentē:

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Meža cūkas sašutušas. Nav rezultātu.

19:24 21.01.2026