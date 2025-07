Lustēšanās un satikšanās prieks četru dienu garumā

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKU radošā komanda gatava četrām iedvesmojošām un notikumiem bagātām dienām.

Alūksnes pilsētas svētki ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem, kad pilsēta uzzied svētku krāsās un piepildās ar dzīvīgumu, prieku un kopības sajūtu. Šogad svētku programmā gaidāmi daudzveidīgi pasākumi visām paaudzēm. Tā ir iespēja gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem no jauna ieraudzīt, cik skaista un dzīva ir mūsu pilsēta – Alūksne.

Aicina izgaismot arī māju logus

Kā stāsta viena no svētku organizatorēm, Alūksnes novada Kultūras centra direktores vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte, šie pilsētas svētki ir nozīmīgi arī tāpēc, ka svinam Alūksnei 105. gadadienu. “Svarīgi, lai cilvēki, kuri šeit dzīvo vai atbrauc ciemos, jūtas te lepnāki un gandarīti par vietu, kur dzīvo, par mājām. Tāpēc arī moto “Tu esi manas mājas!”. Mēs, svētku organizatori, piedomājam, lai cilvēki no ceturtdienas līdz svētdienai justos gaidīti – mīliet, baudiet, iesaistieties, atbalstiet un jūtieties labi! Svētku piedāvājums būs plašs, daudzveidīgs un interesants,” stāsta S. Eglīte.

Pirmais vakars nu jau tradicionāli sāksies ar akciju “IzGAISMO Alūksni!”. Starts parādes braucienam būs pulksten 21.00 uz Latgales ielas posma pie administratīvās ēkas laukuma, reģistrācija līdz 20.40. “Mazākajiem braucējiem ar līdzsvara velosipēdiem un trīsriteņiem paredzēts mazais brauciens pulksten 20.30 administratīvās ēkas laukumā. Šogad organizatori aicina parādes braucienam neizvēlēties līdzsvara velosipēdus – drīkst piedalīties tikai ar tādiem transportlīdzekļiem, kas piemēroti ceļu satiksmes noteikumiem, ar ko drīkst pārvietoties pa ceļa braucamo daļu,” par braucienu stāsta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa, uzsverot, ka drošība ir pirmajā vietā. “Aicinām līdzjutējus atbalstīt braucējus – uzgavilēt, iedegt kādu gaismiņu. Var izgaismot arī savus logus, balkonus, mājas, lai atbalstītu braucējus. Aicinām piedalīties ne tikai individuālos braucējus, bet arī kolektīvus un uzņēmumus,” saka U. Tomiņa.

Pirmajā vakarā būs arī ballīte

“Svētki top kopā – svētki rodas sirdī! Tas, kādi šie svētki izdosies, ir ļoti atkarīgs no katra mums individuāli,” teic S. Eglīte. Organizējot svētkus, radošā komanda ieklausījusies iedzīvotāju ieteikumos un vēlmēs. “Nedaudz pagarināsim pirmo, ceturtdienas, vakaru, kad būs ne tikai grupas “Tumsa” koncerts, bet arī disko ballīte līdz pulksten 01.00.,” par svētkiem izsakās Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa. Viņa atzīst, ka, organizējot svētkus, jārēķinās arī ar kādām neērtībām un ierobežojumiem. “Kā jau visos svētkos, būs atsevišķu ielu slēgšana, ierobežota satiksme, troksnis. Aicinu iedziļināties svētku programmā un izvērtēt to, kurp doties. Padarīsim sev šos svētkus nevis kā apgrūtinājumu, bet kā baudīšanu,” viņa iesaka.

Pilsētai dāvinās savu talantu

Svētku atklāšana ir piektdien – šīs dienas moto “Mājas ir mīlestība”. Visu svētku laiku darbosies lielā skatuve administratīvās ēkas laukumā. “Notiek ļoti intensīvs darbs pie koncerta veidošanas, tā mākslinieciskais vadītājs ir Lauris Amantovs, kurš kopā ar mūsu pašu gan šobrīd Alūksnē dzīvojošajiem muzikālajiem cilvēkiem, gan novadniekiem, kuri dzīvo citās vietās, ar tiem, kuriem dziesma ir tuva, veido kopējo koncertu. Ir atsaukušies 27 mūziķi, kuri savu talantu dāvinās savai pilsētai svētkos,” stāsta S. Eglīte.

Veidojot svētku programmu, organizatori ieklausījās iedzīvotāju vēlmēs, ka viņiem ļoti patīk mazās ballītes vairākās vietās. Tad nu tādas pilsētā notiks četrās vietās. “Svētkos ļoti akcentējam vietējos uzņēmējus, vietējās kafejnīcas, ļaujot alūksniešiem un viesiem izbaudīt tieši Alūksnes garšu un viesmīlību. Uzņēmēji ir gatavi lielajam cilvēku pieplūdumam – visi būs apmierināti,” piebilst S. Bērziņa.

Kā katru gadu, nav aizmirsts arī par sportiskām aktivitātēm gan piektdien, gan sestdien. Savukārt, lai izklaidējoties cilvēkiem vienlaikus būtu iespēja arī izglītoties un izzināt Alūksni, parūpēsies Alūksnes novada muzejs. Šeit jāiegādājas biļete.

Vēl var pieteikt jaundzimušos

Sestdien ir garākā un lielākā svētku diena “Mājas ir prieks”, kā jau vienmēr – no agra rīta līdz nākamās dienas pulksten 04.00 dažādās vietās notiks aktivitātes. “Sestdien būs divas skatuves – lielā skatuve būs pie administratīvās ēkas, savukārt bērnu pasākumi un dažādas aktivitātes ģimenēm ar bērniem – būs pie Alūksnes Tūrisma informācijas centra,” par sestdienu stāsta S. Eglīte. Neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa ir Alūksnes jaundzimušo sveikšana – ja kāds vēl nav paspējis, droši var pieteikt bērniņus, kas dzimuši no pagājušā gada 28. jūlija līdz šī gada tam pašam datumam

– to vēl var izdarīt Alūksnes dzimtsarakstu nodaļā. “Mēs lepojamies par katru, kurš aug par stipru alūksnieti!” saka S. Bērziņa.

Bez tirdziņa neiztikt

Pilsētas svētku vērtība ir Alūksnes pūtēju orķestris, kurš gan modinās iedzīvotājus no rīta, izbraucot ar vilcienu “Severīns”, gan parādot savu defilē programmu pie lielās skatuves. “Brīnišķīga sadarbība izveidojusies ar Alūksnes ūdens motosporta klubu “NordOst” – būs tehnikas un kluba vēstures izstādes, tikšanās ar sportistiem, laivu parāde. Tā ir tikai daļa no svētku notikumiem – jāieplūst svētku norises vietās, jāizbauda ik mirklis. Pasākumu noteikti būs vairāk, nekā “runā” afiša,” sola S. Eglīte.

Kas gan ir pilsētas svētku sestdienas rīts bez tirdziņa? “Amatnieku un mājražotāju lustes ir neatņemama svētku daļa. Pieteikušies vairāk nekā 160 tirgotāji, līdz ar to piedāvājumu klāsts būs bagātīgs. Starp citu, Alūksnē ienāks arī Gruzijas garša – tirdziņam pieteikušies mājražotāji ar Gruzijas garšvielu, vīnu, limonāžu produkciju. Protams, tirdziņā sastapsim mūsu pašu vietējos uzņēmējus, kā arī viesus no citām Latvijas pilsētām. Lai tirgošanās būtu omulīgāka, par to parūpēsies mūziķis Zigmārs Krūmiņš,” informē Alūksnes novada Kultūras centra galvenā speciāliste kultūras darbā Valda Zeltiņa.

Līdz skatuvei – ar laivām

Sestdien pulksten 16.00 pilsētas centrs pieklusīs, jo visi aicināti uz Pilssalu, kur no 16.00 līdz 04.00 būs lielais festivāls “Leģendārā nakts Alūksnē”, kura piedāvājums paredzēts visām gaumēm. “Tas būs 12 stundu festivāls, kurā varēs izklaidēties un priecāties. Paralēli notiks arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 115. jubileja – sestdienas vakarā divās vietās būs vērienīgi pasākumi,” stāsta S. Bērziņa.

Uz festivālu “Leģendārā nakts Alūksnē”, kas ir vienīgais pilsētas svētku maksas pasākums, bezmaksas ieeja ir bērniem līdz astoņu gadu (ieskaitot) vecumam, kā arī 2. un 3. augusta jubilāriem. Līdz 1. augusta pulksten 18.00 Alūksnes Kultūras centra kasē alūksnieši var iegādāties biļetes par 25 eiro – internetā Biļešu paradīzes kasē katru nedēļu cena palielinās, tad šī ir lieliska iespēja. “Satraukumam nav pamata – katra biļete ir reģistrēta, vienkārši, piedāvājam šādu iespēju saviem iedzīvotājiem. Pilssalas estrādē būs liela ēdināšanas zona, kā jau tas ir festivālos.

Šogad pasākuma apmeklētāji nejutīs mākslinieku transportu iebraukšanu un izbraukšanu, kas varētu radīt liekas neērtības, ņemot vērā lielās cilvēku masas. Mūziķu ierašanās būs secīgi, jo uzstāsies vairāki mākslinieki, turklāt viņi uz Pilssalu nokļūs ekskluzīvā veidā – no Alūksnes Kultūras centra māksliniekus vedīs ar laivām,” pastāsta Alūksnes Kultūras centra direktore.

Ar auto – tikai nepieciešamības gadījumā

Noslēgums svētkiem ir ar moto “Mājas ir miers” un tas ir svētdien

– Alūksnes kapu svētki Lielajos un Mazajos kapos. “Kā katru gadu, uz kapsētu varēs nokļūt ar bezmaksas autobusiem. Iesakām izmantot gājēju tiltu, automašīnas izvēlēties tikai nepieciešamības gadījumā,” piebilst S. Bērziņa un atgādina, ka noslēguma dienā būs divi koncerti – Tempļa kalnā un Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

“Lai visiem izdevies šis gaidītākais gada notikums – ļausim svētkiem ieplūst mūsos!” nobeigumā saka S. Bērziņa.