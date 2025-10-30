Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 30. oktobris
Nadīna, Ulla, Adīna
Lūdz piešķirt 54 000 eiro patvēruma meklētājiem nodrošinātās veselības aprūpes apmaksai

09:10 30.10.2025

LETA

Veselības ministrija (VM) lūdz piešķirt 54 136 eiro no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai apmaksātu neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas patvēruma meklētājiem laikā no šī gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, liecina VM sagatavotais rīkojuma projekts.

Līdzekļi nepieciešami, lai kompensētu Nacionālā veselības dienesta (NVD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izdevumus, kas radušies, nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus cilvēkiem, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kuras pārvietotas un uzņemtas Latvijā.

No kopējās summas 42 399 eiro paredzēti NVD, lai nodrošinātu ārstniecības iestāžu izdevumus par sekundāro un ambulatoro veselības aprūpi patvēruma meklētājiem minētajā periodā. Savukārt 11 737 eiro plānots novirzīt NMPD, lai kompensētu dienesta izmaksas par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem.

NMPD šajā periodā izpildījis 59 izsaukumus pie patvēruma meklētājiem, tostarp patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” Ropažu novadā 43 izsaukumus, patvēruma meklētāju centrā “Liepnas” Alūksnes novadā 12 izsaukumus un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī – četrus izsaukumus.

Viena neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukuma izmaksas ir 198,93 eiro.

Patvēruma meklētājiem tiek nodrošināta ne tikai neatliekamā palīdzība, bet arī primārā, sekundārā un ambulatorā veselības aprūpe, un šie pakalpojumi tiek apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām. VM norāda, ka ministrijas budžetā šāds finansējums netiek plānots iepriekš, jo patvēruma meklētāju skaits un vajadzība pēc medicīniskās palīdzības nav prognozējama – to ietekmē ģeopolitiskā situācija pasaulē.

