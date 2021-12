Likumības svētku galdam – nesteidzīgas sarunas tuvāko lokā un ēdiens kā īpaša bauda

Par to, kā iespējami veselīgi aizvadīt gada gaišākos svētkus, stāsta Veselības centra apvienības poliklīnikas “Elite” gastroenteroloģe, digestīvās endoskopijas speciāliste, uztura zinātniece Diāna Zandere un papildina „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.

Šajos Ziemassvētkos aicinām, nevis ar svētku galdā uzlikto demonstrēt sociālo dominanci un statusu, bet tiešām radīt īpašu svētku burvību, izceļot dzīvē pašu svarīgāko – kopīgi pavadīto laiku, nesteidzīgas sarunas tuvāko lokā un ēdienu kā īpašu baudu. Tad nevajadzēs domāt, kā tikt galā ar smaguma vai dedzinošu sajūtu kuņģī. Tad nevajadzēs arī satraukties, ka atkal uzēsti pāris lieku kilogramu.

Nevis neveselīgi, bet individuāli nepiemēroti

Patiesībā nav tādu ēdienu, kuru noteikti nevarētu ēst svētku laikā. Vesels cilvēks var ēst praktiski visu, tikai nelielos apjomos. Bet, ja ir kādas saslimšanas, nesen pārslimotas slimības, bijušas kādas operācijas vai citas ar veselību saistītas situācijas, jāņem tās vērā un savām vajadzībām atbilstoši jāsaplāno svētku ēdienkarte. Ja ejam ciemos un par svētku galdā uzlikto rūpējas namamāte, tad nevajag kautrēties un ēst tikai to, kas paša veselībai pieļaujams. Pieklājības pēc vai aiz cieņas pret namamāti ēst noteikti nevajag. Tie visi tomēr ir izdomāti aizbildinājumi, kas radušies negatīva sociālā spiediena rezultātā.

Katram cilvēkam svētku laikā vajadzētu ēst atbilstoši sava organisma vajadzībām. Katram arī vajadzētu pārzināt sava organisma vājās vietas, kā arī dzimtā kopīgās iedzimtās slimības. Starp Latvijas populācijā biežākajām slimībām var minēt gastroezofogiālo refluksa slimību (kas ir atvilnis ar kuņģa satura nonākšanu/atgrūšanu barības vadā), cukura diabētu, dažādus žults darbības traucējumus, KZS (kairināto zarnu sindromu) un virssvaru.

Ja ar šādu slimību buķeti cilvēks svētku laikā apēd lielu apjomu un treknu ēdienu, protams, radīsies sūdzības par savu veselību. Svētku uzturs ilgi stāvēs kuņģī. Ja iepriekš bijušas problēmas ar sfinkteri starp kuņģi un barības vadu, tad svētku ēdiens aizkavēsies tuvu krūšu kurvim. Tas, savukārt, radīs milzīgu diskomfortu.

Tāpat cilvēkiem, kuriem ir pārtikas alerģijas, arī svētku laikā vajadzētu izvairīties no ēdieniem, kas satur organismam bīstamās vielas. Parasti ģimenes un tuvākie par šiem alergēniem ir lietas kursā un cenšas tos ēdienos neiekļaut. Bet drošs paliek nedrošs – piesardzību vajag ievērot un dubulti pārbaudīt. It īpaši ciemošanās laikā.

Ja cilvēks savu veselību nepārzina vai organisma iekšējā veselību diktējošajā balsī neieklausās, tad, regulāri ēdot daudz, trekni un organismam nepiemēroti, var izraisīt veselības pasliktināšanos.

Maksimāli palielināt dārzeņu devu

Jāatceras, ka cilvēka organismā pašā ir sava mikrovide – kuņģa zarna traktā saukta par mikrobiotu – kas ar ierasto ēdiena daudzumu ļoti labi tiek galā un palīdz to pilnvērtīgi metabolizēt. Tādēļ, ja arī svētku laikā izdosies nepārslogot savu vēderu ar pārmērībām, speciālu medikamentozu palīdzību meklēt nevajadzēs. Ēdiens ir bauda, dzīves svinēšana, vienam ar otru dalīšanās. Tieši šo likumu vajadzētu atcerēties, plānojot savu svētku galda ēdienkarti. Vairāk dārzeņu (kāpostu, kāļu, rutku, rāceņu, ķirbju, topinanbūru, lapu bietes, kalē u.c.), dabiski fermentētu produktu, mazāk trekno, žāvēto, un jo sevišķi – veikalos pirkto pusfabrikātu, rūpniecisko žāvējumu un rūpniecisko marinējumu. Svētku galdā esam ieraduši celt lasi kā bagātības simbolu, bet nevietā aizmirstas ir citas zivis, piemēram, vēdzeles, līņi, stores, zandarti, karpas.

Protams, ka nelielās devās svētkos var našķēties gan ar kādu saldumiņu, gan stiprāku kafiju, gan etanolu saturošiem dzērieniem. Ja jāizvēlas, tad, lai saldumi ir maksimāli dabiskas izcelsmes un tādi, kuros ir mazāk fruktozes, bet no alkoholiskajiem dzērieniem veselībai labākie (protams, mazās devās!) ir dabiski fermentētie, piemēram, ekoloģisks, sauss sarkanvīns vai no stiprajiem dzērieniem tādi, kas ražošanas laikā piedzīvojuši dubultu destilāciju un izturēti ozolkoka mucās.

Nevietā esam aizmirsuši bagāto garšvielu pasauli. Ieteiktu šajos svētkos ar garšvielām maksimāli eksperimentēt, tās dažādot un izmēģināt ko jaunu un interesantu. Piemēram, kādu no šīm garšvielām: muskatriekstu, kardamonu, zvaigžņu anīsu, krustnagliņas, lapu kārveli, kumīnu u.c.

Svētku ēdienkarte cilvēkiem, kuri atveseļojušies no kādas slimības

Ja nu šogad sanācis nopietni slimot (arī ar tik apnikušo, bet nekur nepazudušo Covid-19), ja nu nesen bijusi kāda operācija vai citas veselības problēmas, pēc kurām rekomendējamas īpaši saudzīgas rūpes pret savu organismu, šo ieteikumu vajadzētu ņemt vērā arī Ziemassvētku laikā. 80% imunoloģiskie procesi norisinās kuņģa zarnu traktā. Var teikt – jo veselāks tas ir, jo stiprāka un noturīgāka cilvēka imunitāte. Tādēļ noteikti, noteikti šajos svētkos vajadzētu izvairīties no liekas slodzes ar pārmērīgos daudzumos apēstiem un nepiemērotiem ēdieniem. Pēc slimošanas periodā cilvēkiem rekomendē izvairīties no glutēna saturošiem ēdieniem. Glutēnu satur kvieši, rudzi, mieži, “parastās” auzas. Tā vietā 1 līdz 2 mēnešus var lietot miltus, kuros nav lipekļa. Piemēram, griķu miltus, “skandināvu” bezglutēna auzas, mandeļu vai rīsu miltus, kvinoju, teff, kokosriekstu miltus u.tml. Visi šie milti ir plaši pieejami parastajos pārtikas veikalos un arī no tiem var pagatavot gardus svētku našķus pašu spēkiem!

Tomēr plānota pārēšanās?

Ja cilvēks skaidri zina, ka pēc svētkiem, nākamajā dienā savam vēderam ir jāpalīdz ar fermentiem, kas iepriekš iegādāti aptiekā, tad vajadzētu ievērot pareizu fermentu lietošanas taktiku, jo fermentu lietošana ir specifiska. Atkarībā no ēdienreizē uzņemto tauku (olbaltumvielu) daudzuma, izvēlas 10 000 līdz 25 000 darbības vienību saturošus fermentus. Jo vairāk gan tauku, gan olbaltumvielu konkrētā šķīvja saturā, jo vairāk fermentu nepieciešams. Fermentus vajadzētu lietot jau pie svētku galda. Pareizā metode ir šāda: “mazliet sagrēkot ar ēdienu” (t.i. apēst 1/3 daļu vai pusi no šķīvja satura), tad uzņemt fermentus, uzgaidīt 10 līdz 15 minūtes, un tad var “grēkošanu” ar ēdienu turpināt.

Lai nesaindētos

Alkohols ir produkts, bez kura varētu nosvinēt svētkus, tomēr, visticamāk, ne vienā vien mājā to iemalkos. “Svarīgi ir neaizrauties ar alkohola dažādību un daudzumu. Tā var iedzīvoties vēdera sāpēs un pat caurejā. Ja nu ir gadījies, noderēs absorbenti – aktivētā ogle (1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara), diosmektīts, silīcijskabes gels. Taču ir jāuzmanās ar absorbentu pārdozēšanu, jo tie absorbē ne tikai patogēno floru, bet arī labās baktērijas.

Lai nākamajā dienā nebūtu paģiru, alkohols organismā jāatšķaida, lietojot pietiekami daudz tīru ūdeni vai negāzētu minerālūdeni. Ja mērenības ievērošana rada šaubas, aptiekās ir pieejami speciāli pulverīši, kas satur minerālos sāļus (kāliju, nātriju) un glikozi. Lai laikus nodrošinātu organismu ar sāļiem, tos var lietot jau svinību dienas rītā,” pirms svētkiem atgādina „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.

6 ieteikumi, plānojot svētku ēdienkarti

1. Izmantot rotējošā galda plātni. Uz tā var salikt salīdzinoši daudz un daudzveidīgu ēdienu, kas pie galda sēdošajos rada psiholoģisku efektu – ēdiens tepat vien ir, ērti pieejams un paņemams. Tādēļ varēšu paņemt papildu porciju tad, kad vēlēšos, nevis tagad, kad blakus sēdošais ir pasniedzis šķīvi, kuru vajadzētu ātrāk iztukšot, lai uz svētku galda atbrīvotu vietu nākamajiem ēdieniem.

2. Servēt ēdienu uz lieliem, tumšas krāsas šķīvjiem. Uz liela šķīvja ēdienu var vieglāk paņemt, savukārt tumšas krāsas šķīvis palīdzēs mazāk apēst. Tieši tas, kas vajadzīgs, ja svētku laikā negribas pārēsties.

3. Galda noformēšanā izmantot sudraba un zelta dekorus. Tie palīdzēs radīt sajūtu, ka svētku galds ir bagātīgi klāts un uz galda tiešām nekā netrūkst! Uz galda nevajadzētu atstāt tukšu vietu. Starp ēdieniem un traukiem ieteicams likt sveces, mazas dāvaniņas, galda kartes u.tml.

4. Fonā klusināta, mierīga mūzika. Tāda mūzika, kurai nav izteikta ritma. Ja fona mūzika būs dinamiska, cilvēks, pats sev nemanot, kustas ātrāk un arī ēd ātrāk un vairāk. Tāpat par nepārēšanās atmosfēru palīdzēs gādāt arī kāds nomierinošs aromāts visā telpā.

5. Vislabāk lietot sudraba galda piederumus! Turklāt katras namamātes pienākums būtu nodrošināt, lai ēdiena piederumi ir pietiekami daudz, un cilvēki ēdienu no kopīgi lietojamajiem šķīvjiem var paņemt ar atsevišķu galda piederumu (nevis savu). Svētku laikā ļoti viegli var aizmirst tādu kuņģa zarnu traktam bīstamu baktēriju kā helikobaktērija (Helicobacter pylori). Šo baktēriju var iegūt skūpstīšanās laikā (ja ir izteikta siekalu apmaiņa) vai lietojot kopīgus galda piederumus (galvenokārt, dakšiņas, karotes u.tml.). Lai svētku laikā izvairītos no inficēšanās ar šo baktēriju, vislabāk palīdz sudraba galda piederumi, kā arī bieža galda piederumu maiņa. Ideāli, ja pēc katra servētā ēdiena, var mainīt arī traukus. Šāds svētku rituāls palīdzēs vairot svētku sajūtu un uzliks lielāku uzsvaru uz ēšanu kā labvēlīgu un dzīvespriecīgu baudu, nevis pārēšanos.