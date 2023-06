Līgo 4 x 4 uzvaras busiņš

Alūksnes un Apes novada fonds (AANF) uzsāk jau septītās automašīnas iegādāds labdarības akciju, lai tādējādi palīdzētu Ukrainas brīvības cīnītājiem. Šoreiz labdarības akcijā ir “4 x 4 uzvaras busiņš”, kura iegādei vajadzīgi 5000 eiro, lai segtu frontē tik nepieciešamā auto izmaksas. Varbūt latviešu saulgriežu svētki ir laiks, kuros palīdzēt tautai, kura ir ceļā uz savu brīvību. ““Līgo 4×4 uzvaras busiņš” ir mūsu kopīgā spēka zīme, jo ikviens ziedotājs ar katru nosūtīto automašīnu palīdz Ukrainai pietuvoties uzvarai un glābt cilvēkus. Lai šie svētki nes līdzi arī labos darbus, kopā mēs varam!” saka AANF brīvprātīgais Pāvels Čornijs.

Akciju organizē AANF sadarbībā ar brīvprātīgo Pāvelu Čorniju, kurš Ukrainā jau nogādājis septiņas automašīnas.

“Ukrainai labi veicas pretuzbrukumos, un tautieši noteikti padzīs katru okupantu no savas zemes, bet mums jāpalīdz tam notikt. Esam saņēmuši lūgumu no Ukrainas aizstāvjiem pēc 4 x 4 busiņa, kas nepieciešams gan nokļūšanai pozīcijās, gan ievainoto biedru evakuācijai vienā no grūtākajām frontes vietām. Mums ir izdevies atrast šādu busiņu un lai mēs varētu to nosūtīt jau jūlija sākumā, nepieciešami 5000 eiro,” stāsta AANF brīvprātīgais Pāvels Čornijs.

Šis būs jau septītais džips no Alūksnes cilvēkiem, plus viena ātrās palīdzības automašīna. “Mēs brīžiem paši nespējam noticēt, cik daudz spēj izdarīt mazā Alūksne, bet mums izdodas, un tas ir liels pienesums Ukrainas brīvībai,” vērtē brīvprātīgais, kurš arī pats auto nogādā Ukrainā.

AANF aicina ziedot ar bankas konta starpniecību vai ienākot fonda telpās Dārza ielā 8A. “Piedalīsimies arī Līgo tirdziņā, par ko vēl atsevišķi ziņosim,” informē P. Čornijs, sakot paldies fonda atbalstītājiem SIA “Impress print”. “Meitenes atrada laiku savā brīvdienā, lai aplīmētu busiņu ar kamuflāžas uzlīmēm pilnīgi bez maksas. Esmu pateicīgs ikvienam ziedotājam, palīgam un brīvprātīgajam, kas padara šīs akcijas par iespējamām un realizējamām. Jūsu devums ir neatsverams,” teic P. Čornijs.

Mērķis: “Ziedojums “Līgo 4 x 4 uzvaras busiņam””

Bankas konta rekvizīti ziedojumiem

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ. Nr. 40008090271

Banka: AS SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV96UNLA0050019750651