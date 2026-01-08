Liepnieši raksta savu Pateicības grāmatu

Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad apstāties un ieraudzīt to vērtīgo, kas mums ir līdzās, – citam citu. Tieši šādā sirsnības un pateicības gaisotnē Otrajos Ziemassvētkos Liepnas pagasta tautas nams vēra durvis pirmajam Liepnas pagasta kopienas saliedēšanās vakaram. “Tas nebija tikai pasākums, tie bija svētki mūsu cilvēkiem, mūsu saknēm un kopīgajai nākotnei,” saka saliedēšanās vakara iniciatore Gunita Kaņepe.
Centrālais notikums – pateicība
Vakars pulcēja liepniešus, draugus un līdzgaitniekus, kuri ar savu darbu, idejām un iniciatīvām ikdienā veido Liepnas pagasta dzīvi. Šis bija brīdis, kad ikdienas steiga palika aiz durvīm, dodot vietu kopīgām sarunām un patiesam priekam par paveikto. Centrālais notikums bija Liepnas pagasta kopienas Pateicības grāmatas atvēršana. Tajā svinīgi ierakstīti 20 pagasta iedzīvotāju un novadnieku vārdi, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu visdažādākajās jomās – no izglītības un veselības aprūpes līdz uzņēmējdarbībai un tradīciju kopšanai.
“Šī grāmata kļūs par paliekošu liecību – kamēr viens pateicības raksts nonāca pie saņēmēja, otrs tika ielīmēts grāmatā, ko drīzumā papildinās arī fotogrāfijas, veidojot vizuālu stāstu par mūsu cilvēku darbiem un kopīgi radīto vēsturi,” stāsta G. Kaņepe.
Tradīcija turpināsies
Svētku sarīkojuma gaisotni radīja un organizēja paši Liepnas iedzīvotāji. “Ļoti daudzi aktīvi iesaistījās tā sagatavošanā – sniedza idejas un padomus, veidoja dekorācijas, klāja galdus un noformēja telpas. Šī kopīgā darbošanās radīja sirsnīgu, mājīgu un patiesi saliedējošu atmosfēru, spilgti apliecinot kopienas spēku un savstarpējo atbalstu,” stāsta G. Kaņepe. Viņa uzsver, ka Liepnas pagasta spēks slēpjas cilvēkos, viņu vēlmē būt kopā, atbalstīt citam citu un veidot vidi, kurā ikviens jūtas piederīgs un novērtēts. “Kopīgās sarunas, sirsnīgie pateicības vārdi un svētku noskaņa radīja paliekošas emocijas un iedvesmu nākotnei. Mums kopā izdevās! Paldies!” gandarījumu pauž G. Kaņepe.
Redzot lielo atsaucību un dzirksti cilvēku acīs, jau tagad ir zināms, ka šī skaistā tradīcija turpināsies, – nākamais Liepnas pagasta kopienas saliedēšanās vakars notiks 2026. gada 26. decembrī. “Līdz tam ikviens ir aicināts turpināt darboties ar tādu pašu degsmi, lai nākamgad Pateicības grāmatu mēs varētu papildināt ar arvien jauniem, iedvesmojošiem stāstiem,” saka G. Kaņepe.
Svētku gaisotni papildināja Ziemassvētku foto stūrītis īpašu brīžu iemūžināšanai, savukārt pusnaktī sarīkojuma apmeklētājus priecēja svētku salūts. Vakaru vadīja Solvita Plivča, bet par muzikālo noskaņu rūpējās Māris Keišs.
Pateicību saņēma un Liepnas pagasta Pateicības grāmatā ierakstīti:
Gunārs Kūtris, Lūcija Bukovska, Mārīte Krauja, Maija Brice, Georgijs Gorkijs, Irina Sinka, Ilmāra Baranauska, Loreta Jargane, Lāsma Ķesele, Guntars Sniedzāns, Inese Toka, Svetlana Apetri, Ina un Normunds Aizupi, Enija Bordāne, Andris Zučiks, Ilona Kazimirjonoka, Inese un Valdis Musuļi, kā arī Anrijs Eglītis.
