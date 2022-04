Lieldienās – labdarības akcijas Ukrainas tautas atbalstam

Pirmajās Lieldienās, 17. aprīlī, Alūksnē un Apē norisināsies Alūksnes un Apes novada fonda labdarības akcijas Ukrainas atbalstam.

Alūksnē, pie Bānīša stacijas, no pulksten 14.00 līdz 17.00 norisināsies akcija “Borščs par džipu!”. Varēs nobaudīt īstu ukraiņu boršču un vareņikus, ko gatavos uz Alūksni no kara šausmām bēgušās ukrainietes. Atbalstītāji aicināti akcijas laikā nest arī lietas, ko ielikt džipā un nosūtīt karavīriem, piemēram, degvielas kannas, konservus, vēstules ukraiņiem.

Savukārt Lieldienas Apē būs kopienas svētki, kuros šoreiz aicināti piedalīties visi Pasta ielas iedzīvotāji un iestādes. “Būs dažādas aktivitātes – sportiskas, izglītojošas, izklaides, atpūtas. Galvenais – būt visiem kopā. Kopā radīt, darīt un baudīt,” aicina Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre. Svētki noslēgsies ielas galā, tautas nama vadītājas pagalmā, kur notiks labdarības koncerts un vakariņas. Koncertā piedalīsies lieli mazi Apes dziedātāji, solisti, ģimenes un kapela “Ope”. “Mūsu sadarbības partneris ir Alūksnes un Apes novada fonds, tāpēc šajā notikumā aicinām ziedot Ukrainas tautai. Cilvēkiem, kuri jau ir Latvijā, un tiem, kuri cīnās par savas zemes brīvību Ukrainā. Apes ukraiņu ģimenes jau cītīgi gatavo vareņikus, būs viņu vārīts borščs kā pateicība par viesmīlīgo uzņemšanu Apē un kā aicinājums palīdzēt tiem, kuriem nepieciešams. Šobrīd uzbrūk tieši viņu pilsētai ir liels satraukums par palikušajiem, viņi ļoti vēlas viņiem palīdzēt,” teic I. Sāre.

Pāvels Čornijs, akcijas iniciators:

“Ideja noskatīta no Mālpils, kur šāds pasākums notika pirms laika. Akcijas mērķis ir ar šo ēdienu ziedojumos savākt līdzekļus džipa iegādei, kas dosies palīgā Ukrainas aizstāvjiem. Viens džips no mazās Alūksnes var izglābt kāda cilvēka dzīvību. Džips jau ir noskatīts tepat Alūksnē. Es ticu, ka mums izdosies savākt nepieciešamo summu – 2300 eiro un uzreiz pēc svētkiem vedīsim džipu uz Rīgu Reinim Pozņakam, kura organizācija nogādātas džipu uz Ukrainu. Ja būs nepieciešams, pats arī aizstūrēšu to līdz Ukrainai. Kā saka Ukrainā “разом переможемо” jeb “kopā uzvarēsim”. Paldies Nadeždai Hercogai, par milzu darbu, ko viņa dara šajā laikā, “Tvaiks un Ogle” saimniekiem par atvēlēto virtuvi, veikala “Maks” kolektīvam par palīdzēšanu ar produktiem, ukrainietei Mašai no Apes par vareņikiem, “Benevillai” par bietēm, Mārcim Kalniņam par palīdzību un visiem citiem mazajiem rūķiem!’

Kur ziedot?

Akciju var atbalstīt arī, ziedojot Alūksnes un Apes novada fondam, konts LV96UNLA0050019750651. Maksājuma mērķis – “Ukrainas džipa iegādei”.